Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сережа очень тупой
Киноафиша Сережа очень тупой

Спектакль Сережа очень тупой

Постановка
Один театр 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Очень смешная трагедия по пьесе Дмитрия Данилова

Это захватывающая история о том, как в привычную, размеренную жизнь самого обычного человека может вторгнуться нечто иррациональное и необъяснимое. Это произведение поднимает важные вопросы о том, как мы реагируем на неожиданные изменения и какие последствия они могут иметь для нашего повседневного существования.

Сюжет и идеи

Главный герой сталкивается с ситуацией, которая кардинально меняет его жизнь. Смешные и трагичные моменты переплетаются, создавая уникальную атмосферу, которая заставляет зрителей смеяться и задумываться одновременно. Спектакль приглашает нас взглянуть на абсурдность жизни и на то, как мы можем с ней справляться.

 

Режиссер
Артем Акатов
В ролях
Александр Чеботарев
Михаил Хмыз
Елизар Хавцев
Карим Армадов
Богдан Медведь

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 9 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Чудики
12+
Драма
Чудики
18 октября в 18:00 Краснодарский молодежный театр
Билеты
Цыганский барон
12+
Опера
Цыганский барон
14 октября в 18:30 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 600 ₽
Крошка Цахес
12+
Драма
Крошка Цахес
20 сентября в 18:00 Краснодарский молодежный театр
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше