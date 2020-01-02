Жизнь человека
Жизнь человека

Спектакль Жизнь человека

Постановка
Мой 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Смысл жизни и судьба в одном спектакле

Представляем вашему вниманию захватывающее произведение, которое освещает основные этапы человеческой жизни — от рождения до последних дней. Пьеса исследует противостояние Человека и таинственной силы, которая олицетворяет судьбу или рок, управляющий нашими жизнями.

О чем спектакль?

В центре сюжета лежит философский вопрос о смысле жизни, предназначении человека и роли судьбы. Каково место веры в этом контексте? Спектакль приглашает зрителя задуматься о том, что такое быть частью огромного мира, и как порой судьба может быть как другом, так и врагом.

Глубокий символизм

«Посмотришь ли ты в бездну? Если она смотрит в тебя» — эта фраза как нельзя лучше отражает основной конфликт и эмоциональное напряжение, которое будет разворачиваться на сцене. Невероятная актёрская игра и высококлассная постановка делают эту пьесу обязательной для просмотра.

Не упустите возможность увидеть этот философский спектакль, который заставит вас переосмыслить взгляды на жизнь и судьбу.

Режиссер
Павел Львов-Белов
В ролях
Александр Савченко
Полина Похилько
Алексей Юношев
Федор Львов-Белов
Егор Глазов
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
