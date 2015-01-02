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Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

6+
Режиссер Юрий Григорович
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лебединое озеро в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»

«Лебединое озеро» П. Чайковского — один из самых знаменитых балетов в истории искусства. Его мировая премьера состоялась в Москве в 1877 году. С тех пор произведение многократно пересматривалось, создавались новые музыкальные редакции. Однако в основе сюжета по-прежнему лежит старая легенда о заколдованных девушках — лебедях и их королеве Одетте.

Сюжет и персонажи

Только бескорыстная любовь и верность могут снять с них чары. Романтический юноша, принц Зигфрид, попадает на волшебное озеро, где встречает Одетту. Он находит в ней свой идеал, влюбляется и дает ей клятву верности. Но на пути к счастью принца стоит Злой гений, чьи действия создают драматический конфликт. В этом спектакле образ Злого гения символически соотносится с музыкальными темами рока-фатума в симфониях Чайковского.

Кульминация и финал

Сила любви и человечности в спектакле столь велика, что в конечном счете они побеждают, и Злой гений терпит поражение. Спектакль завершается торжеством любви и верности, оставляя зрителей в глубоком размышлении.

О постановке

Юрий Григорович впервые поставил «Лебединое озеро» в Большом театре России в 1969 году и неоднократно обращался к этому произведению в других театрах мира. В нынешней оригинальной постановке хореограф переводит балет из жанра сказки в жанр романтической новеллы. Он сохраняет наилучшие хореографические композиции своих предшественников — русских балетмейстеров Мариуса Петипа, Льва Иванова и Александра Горского.

Не упустите возможность увидеть это величественное произведение на сцене Краснодарского музыкального театра «Премьера». Это уникальное событие, которое подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 3 сентября
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