Спектакль «Ханума». Гастроли в Зимнем театре

Музыкальная комедия «Ханума» в постановке Музыкального театра имени Л.Г. Гатова

Приглашаем вас на премьеру легендарной музыкальной комедии «Ханума» в постановке Музыкального театра имени Л.Г. Гатова. Этот спектакль - шедевр театрального искусства, созданный по пьесе Авксентия Цагарели на музыку Гии Канчели. В спектакле будет звучать музыкальное сопровождение в записи симфонического оркестра театра.

Главную роль в «Хануме» исполняет заслуженная артистка Краснодарского края Карина Петровская, которая играет обаятельную и остроумную тифлисскую сваху. Этот персонаж не только соединяет любящие сердца, но и находит собственное счастье. Премьера спектакля приурочена к юбилею артистки и состоялась 7 декабря 2025 года.

Комедия-водевиль «Ханума» уже не одно поколение остается на различных театральных сценах и даже на сценах кино. Благодаря неповторимому национальному колориту, атмосферному изображению старого Тифлиса, жизнерадостному юмору и неожиданным поворотам сюжета, этот спектакль стал настоящим театральным бестселлером.

На сцене спектакля трудятся талантливые мастера: главного режиссёра и балетмейстера театра Александр Мацко, дирижёра-постановщика Юрий Богатырёв, сценографа Анастасия Глебова, художника по костюмам Анна Арутюнова и приглашённого художника по свету Евгений Виноградов.

Это будет вторая по счету постановка «Ханумы» в Краснодарском музыкальном театре - первая премьера состоялась в 1974 году под названием «Скандал в Авлабаре».

Команда и исполнители

Режиссёр-постановщик: Александр Мацко, заслуженный деятель искусств Краснодарского края

Дирижёр-постановщик: Юрий Богатырёв, заслуженный деятель искусств Краснодарского края

Художник-сценограф: Анастасия Глебова

Художник по костюмам: Анна Арутюнова

Художник по свету: Евгений Виноградов

В ролях: