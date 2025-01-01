Спектакль Щелкунчик

Щелкунчик в Москонцерт-холле

Знаменитый сюжет великого русского классика является одним из самых узнаваемых произведений мирового репертуара. «Щелкунчик» притягивает внимание зрителей на всех континентах уже более ста лет. Благодаря гениальной музыке и блестящей оркестровке балет стал неотъемлемым атрибутом новогодних и рождественских праздников, таким же, как ёлка, шампанское, подарки, хлопушки, оливье или «Ирония судьбы».

Волшебство для всех

Несмотря на то что в основе сюжета лежит детская сказка, ни один взрослый не откажется на новогодних праздниках окунуться в атмосферу волшебства и фантазий! Тем более если на сцене выступает один из лучших танцевальных коллективов — Театр балета классической хореографии «La Classique» под руководством Элика Меликова. Даже у избалованной балетом столичной публики эта постановка в классическом исполнении пользуется неизменным успехом, особенно в невероятных декорациях, которые предлагает театр.

Искусство и мастерство

В декорациях чувствуется рука мастера: Элик Меликов — академик и художник, работающий для самых известных театров, от Большого до Королевского балета Дании и театра балета Бостона. В прошлом году труппа провела продолжительные гастроли в Австралии, Новой Зеландии и Италии, где была восторженно принята не только публикой, но и балетными критиками.

Неповторимое сочетание

В «Щелкунчике» постановщикам удалось сочетать завораживающую музыку и таинственность сюжета с потрясающей хореографией, роскошными декорациями и костюмами. Мистическая и глубоко символичная история о сражении добра со злом с первых минут вовлекает в сказочный мир новогодних чудес, красоты и гармонии. Всё это делает «Щелкунчика» бессмертной классикой и идеальным рождественским подарком!