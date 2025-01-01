Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Щелкунчик
Билеты от 800₽
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

0+
Режиссер Валерий Ковтун, Василий Вайнонен
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Щелкунчик в Москонцерт-холле

Знаменитый сюжет великого русского классика является одним из самых узнаваемых произведений мирового репертуара. «Щелкунчик» притягивает внимание зрителей на всех континентах уже более ста лет. Благодаря гениальной музыке и блестящей оркестровке балет стал неотъемлемым атрибутом новогодних и рождественских праздников, таким же, как ёлка, шампанское, подарки, хлопушки, оливье или «Ирония судьбы».

Волшебство для всех

Несмотря на то что в основе сюжета лежит детская сказка, ни один взрослый не откажется на новогодних праздниках окунуться в атмосферу волшебства и фантазий! Тем более если на сцене выступает один из лучших танцевальных коллективов — Театр балета классической хореографии «La Classique» под руководством Элика Меликова. Даже у избалованной балетом столичной публики эта постановка в классическом исполнении пользуется неизменным успехом, особенно в невероятных декорациях, которые предлагает театр.

Искусство и мастерство

В декорациях чувствуется рука мастера: Элик Меликов — академик и художник, работающий для самых известных театров, от Большого до Королевского балета Дании и театра балета Бостона. В прошлом году труппа провела продолжительные гастроли в Австралии, Новой Зеландии и Италии, где была восторженно принята не только публикой, но и балетными критиками.

Неповторимое сочетание

В «Щелкунчике» постановщикам удалось сочетать завораживающую музыку и таинственность сюжета с потрясающей хореографией, роскошными декорациями и костюмами. Мистическая и глубоко символичная история о сражении добра со злом с первых минут вовлекает в сказочный мир новогодних чудес, красоты и гармонии. Всё это делает «Щелкунчика» бессмертной классикой и идеальным рождественским подарком!

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 декабря
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 800 ₽ 19:00 от 800 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

В ближайшие дни

Эффект Пигмалиона
16+
Комедия Премьера
Эффект Пигмалиона
29 января в 18:40 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год
0+
Детские елки Детский
Дед Мороз и Баба Яга спасают Новый год
3 января в 18:30 КЦ «Зодчие»
от 1700 ₽
16+
Премьера Драма
Гамлет
2 августа в 19:00 Театр на Таганке
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше