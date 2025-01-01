Первая комедия Алексея Арбузова

Режиссер Александр Пронькин представил спектакль по первой комедии Алексея Арбузова, в которой события 30-х годов, наполненные лозунгами и гиперболизированной верой в светлое будущее, становятся фоном для переживаний простых людей. Пролетарии, колхозники, начальники политотдела – персонажи, которые кажутся нам далекими и фантастическими, но их чувства и переживания остаются знакомыми и близкими.

Сюрреалистический соцреализм

В своей постановке Пронькин использует жанр сюрреалистического соцреализма, исследуя уже далекую советскую драматургию через современное восприятие. Спектакль пропитан духом Комедии Дель Арте, с агитационным и пародийным оттенком. Тема знамени становится центральным поиском героев, которые на театральной сцене переносят зрителей в атмосферу карикатурной советской реальности, где вопросы искренности и гротеска переплетаются.

Человеческие чувства в контексте эпохи

Режиссер подчеркивает, что независимо от эпохи люди остаются одинаковыми: они любят, грустят, ищут друзей и переживают по пустякам. Спектакль «Шестеро любимых» — это не просто игра с историей, но и попытка понять, какие чувства движут героями прошлого и как они перекликаются с нашим временем.