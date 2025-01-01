Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шестеро любимых
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шестеро любимых

Спектакль Шестеро любимых

Постановка
Театр на Таганке. Сцена на Факельном 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Первая комедия Алексея Арбузова

Режиссер Александр Пронькин представил спектакль по первой комедии Алексея Арбузова, в которой события 30-х годов, наполненные лозунгами и гиперболизированной верой в светлое будущее, становятся фоном для переживаний простых людей. Пролетарии, колхозники, начальники политотдела – персонажи, которые кажутся нам далекими и фантастическими, но их чувства и переживания остаются знакомыми и близкими.

Сюрреалистический соцреализм
В своей постановке Пронькин использует жанр сюрреалистического соцреализма, исследуя уже далекую советскую драматургию через современное восприятие. Спектакль пропитан духом Комедии Дель Арте, с агитационным и пародийным оттенком. Тема знамени становится центральным поиском героев, которые на театральной сцене переносят зрителей в атмосферу карикатурной советской реальности, где вопросы искренности и гротеска переплетаются.

Человеческие чувства в контексте эпохи
Режиссер подчеркивает, что независимо от эпохи люди остаются одинаковыми: они любят, грустят, ищут друзей и переживают по пустякам. Спектакль «Шестеро любимых» — это не просто игра с историей, но и попытка понять, какие чувства движут героями прошлого и как они перекликаются с нашим временем.

Режиссер
Александр Пронькин
В ролях
Евгения Стегний
Анна Куклина
Алексей Финаев-Николотов
Максим Трофимчук
Владислав Неронов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽
16 сентября
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1500 ₽
5 октября
Театр на Таганке. Сцена на Факельном Москва, Александра Солженицына, 17, стр. 5
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Шестеро любимых Шестеро любимых Шестеро любимых Шестеро любимых Шестеро любимых

В ближайшие дни

Приключения веселых пиратов
0+
Детский
Приключения веселых пиратов
17 сентября в 12:00 Театр марионеток
от 800 ₽
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
16+
Перформанс Иммерсивный
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
2 августа в 19:30 Националь
от 6300 ₽
Мы из 90-х
12+
Комедия Мюзикл
Мы из 90-х
1 августа в 19:00 Павильон №11 «Казахстан»
от 2700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше