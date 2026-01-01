Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Счастье. Небо на асфальте
Киноафиша Счастье. Небо на асфальте

Спектакль Счастье. Небо на асфальте

12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Музыкально-философский перфоманс в Омском доме Актера

Омский Дом актёра приглашает на уникальный музыкально-философский перфоманс, который будет исследовать глубинные вопросы о природе счастья. В центре внимания — вопросы: является ли счастье миражом или реальностью? Как его можно поймать или просто почувствовать?

Перфоманс исполнителей Степана Дворянкина и Олега Беркова затрагивает тему того, почему люди часто прячутся от своего счастья, осознавая его истинную цену. Это событие станет настоящим открытием для тех, кто интересуется философскими размышлениями в сочетании с музыкой.

Присоединяйтесь к нам, чтобы разгадать тайны счастья и возможности его восприятия!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше