Спектакль Счастье. Небо на асфальте

Музыкально-философский перфоманс в Омском доме Актера

Омский Дом актёра приглашает на уникальный музыкально-философский перфоманс, который будет исследовать глубинные вопросы о природе счастья. В центре внимания — вопросы: является ли счастье миражом или реальностью? Как его можно поймать или просто почувствовать?

Перфоманс исполнителей Степана Дворянкина и Олега Беркова затрагивает тему того, почему люди часто прячутся от своего счастья, осознавая его истинную цену. Это событие станет настоящим открытием для тех, кто интересуется философскими размышлениями в сочетании с музыкой.

Присоединяйтесь к нам, чтобы разгадать тайны счастья и возможности его восприятия!