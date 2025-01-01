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Котобум!
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Спектакль Котобум!

6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка о любви и кошках. Цирковая история

Не бывает плохих людей, бывает мало любви. Этот глубокий и поучительный тезис становится основой нового спектакля, который приглашает зрителей в захватывающее путешествие.

Загадочный мир кошек

Сюжет разворачивается вокруг двух хулиганов, которые, спасаясь от полицейских, попадают в таинственный мир кошек. Здесь их ждут невероятные чудеса и, конечно, встречи с самыми необычными персонажами. Любовь сорока кошек поможет героям преодолеть свои недостатки и стать добрыми, порядочными и счастливыми людьми.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на оригинальной истории, которая была написана специально для театра.
  • В постановке участвуют не только актёры, но и настоящие кошки, что добавляет особую атмосферу.
  • Музыкальное оформление спектакля включает как современные мелодии, так и классические произведения, создавая уникальный звуковой фон.

Приглашаем на премьеру!

Не упустите возможность стать свидетелем этого волшебного путешествия! Премьера спектакля состоится в ближайшую субботу в театре «Театр Кошек». Подготовьтесь к захватывающим приключениям и добрым урокам о любви и дружбе.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 12 октября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
12:00 от 1500 ₽ 15:00 от 1500 ₽

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