Вот и лето прошло
Вот и лето прошло

Спектакль Вот и лето прошло

12+
12+

О концерте/спектакле

Поэтический спектакль по стихам Арсения Тарковского

Театр-студия «РИФмованные РИФом» приглашает зрителей на уникальный вечер, посвящённый Арсению Тарковскому — последнему великому голосу Серебряного века и отцу знаменитого русского кинорежиссёра Андрея Тарковского.

Поэзия и вдохновение

Основой спектакля станут стихи Арсения Александровича Тарковского, творчество которого оставило глубокий след в русской литературе. Спектакль будет вдохновлён фильмом «Зеркало», в котором отражены не только биографические моменты, но и философские искания автора.

Музыкальное сопровождение

В рамках программы зрителей ожидают музыкальные интерлюдии: прозвучат песни под гитару, а также произведения омских поэтов Николая Кузнецова и Александры Чернеги. Не обойдут стороной и классические шедевры: сонеты Шекспира, музыка великих композиторов Баха и Ллойда Вэбера добавят глубокие эмоции к литературной программе.

Театр и литература

Этот спектакль станет не только данью памяти творчеству Тарковского, но и прекрасной возможностью погрузиться в авторский мир, где литература и музыка сливаются в единое целое.

Не упустите шанс насладиться этим вечерним поэтическим путешествием!

В других городах
Сентябрь
28 сентября воскресенье
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 900 ₽

