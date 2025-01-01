Спектакль Вот и лето прошло

Поэтический спектакль по стихам Арсения Тарковского

Театр-студия «РИФмованные РИФом» приглашает зрителей на уникальный вечер, посвящённый Арсению Тарковскому — последнему великому голосу Серебряного века и отцу знаменитого русского кинорежиссёра Андрея Тарковского.

Поэзия и вдохновение

Основой спектакля станут стихи Арсения Александровича Тарковского, творчество которого оставило глубокий след в русской литературе. Спектакль будет вдохновлён фильмом «Зеркало», в котором отражены не только биографические моменты, но и философские искания автора.

Музыкальное сопровождение

В рамках программы зрителей ожидают музыкальные интерлюдии: прозвучат песни под гитару, а также произведения омских поэтов Николая Кузнецова и Александры Чернеги. Не обойдут стороной и классические шедевры: сонеты Шекспира, музыка великих композиторов Баха и Ллойда Вэбера добавят глубокие эмоции к литературной программе.

Театр и литература

Этот спектакль станет не только данью памяти творчеству Тарковского, но и прекрасной возможностью погрузиться в авторский мир, где литература и музыка сливаются в единое целое.

Не упустите шанс насладиться этим вечерним поэтическим путешествием!