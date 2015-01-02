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Правда — хорошо, а счастье лучше
Киноафиша Правда — хорошо, а счастье лучше

Спектакль Правда — хорошо, а счастье лучше

Цвет омской сцены играет комедийную классику
Постановка
Омский театр драмы 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия по А. Островскому «Правда - хорошо, а счастье лучше» на сцене Омского драмтеатра

Омский театр готов представить зрителям новую постановку «Правда - хорошо, а счастье лучше», режиссером которой выступил Роман Самгин. В спектакле участвуют замечательные артисты старшего поколения: Валерий Алексеев, Наталья Василиади и Валерия Прокоп. Эти актеры известны своей выдающейся игрой и талантом, что делает данный спектакль особенно привлекательным для зрителей.

О чем пьеса?

«Правда - хорошо, а счастье лучше» — это не просто житейская история, а глубокая драматургия, исследующая важные аспекты человеческой жизни. Пьеса поднимает вопросы о счастье, истине и поиске настоящих чувств в нашем мире.

Почему стоит посмотреть?

Если вы хотите не только насладиться увлекательным сюжетом, но и увидеть мастерство актерской игры на высшем уровне, вам обязательно стоит посетить этот спектакль. Артисты, которые участвуют в постановке, обладают уникальным опытом и способны передать зрителям все тонкости эмоций и переживаний своих персонажей.

Не пропустите шанс стать частью театрального искусства, которое заставляет задуматься и чувствовать!

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Александр Гончарук
Валерия Прокоп
Юлия Пошелюжная
Ольга Беликова
Татьяна Прокопьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
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Омск, 5 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
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Омск, 21 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
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Фотографии

Правда — хорошо, а счастье лучше

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