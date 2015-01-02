Спектакль Правда — хорошо, а счастье лучше

Комедия по А. Островскому «Правда - хорошо, а счастье лучше» на сцене Омского драмтеатра

Омский театр готов представить зрителям новую постановку «Правда - хорошо, а счастье лучше», режиссером которой выступил Роман Самгин. В спектакле участвуют замечательные артисты старшего поколения: Валерий Алексеев, Наталья Василиади и Валерия Прокоп. Эти актеры известны своей выдающейся игрой и талантом, что делает данный спектакль особенно привлекательным для зрителей.

О чем пьеса?

«Правда - хорошо, а счастье лучше» — это не просто житейская история, а глубокая драматургия, исследующая важные аспекты человеческой жизни. Пьеса поднимает вопросы о счастье, истине и поиске настоящих чувств в нашем мире.

Почему стоит посмотреть?

Если вы хотите не только насладиться увлекательным сюжетом, но и увидеть мастерство актерской игры на высшем уровне, вам обязательно стоит посетить этот спектакль. Артисты, которые участвуют в постановке, обладают уникальным опытом и способны передать зрителям все тонкости эмоций и переживаний своих персонажей.

Не пропустите шанс стать частью театрального искусства, которое заставляет задуматься и чувствовать!