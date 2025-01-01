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Сцены супружеской жизни
Киноафиша Сцены супружеской жизни

Спектакль Сцены супружеской жизни

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам Ингмара Бергмана

Театральный спектакль «Сцены супружеской жизни» погружает зрителей в мир обыденных, но в то же время глубоких отношений между мужчиной и женщиной. Режиссер Роман Габриа создает камерное пространство, в котором разворачиваются восемь эпизодов из жизни главных героев. Этот спектакль основан на сценарии известного шведского режиссера Ингмара Бергмана, который стал классикой мирового кинематографа.

Каждый эпизод показывает, каково это — просто быть вместе: ужинать за одним столом, ложиться в общую постель, обсуждать радости и печали. За видимой простотой этих сцен скрывается сложность и многослойность человеческих отношений, отражающая хаос современного мира.

Темы и идеи

В спектакле поднимаются важные вопросы о смысле жизни и о том, как каждый из нас пытается найти свое место в этом мире. Герои проходят непростой путь, сталкиваясь с внутренними конфликтами и внешними обстоятельствами, которые заставляют их переосмыслить свои чувства и взаимосвязи.

Интересные факты

Спектакль не только продолжает традиции бергмановского театра, но и добавляет современные акценты, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов. Ингмар Бергман, автор оригинального сценария, известен своей способностью исследовать сложные человеческие эмоции и взаимоотношения, что делает эту постановку особенно значимой.

Не упустите шанс стать свидетелем этой театральной драмы, которая заставляет задуматься о самой природе любви и совместной жизни.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Алла Данишевская
Анатолий Журавин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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