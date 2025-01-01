Спектакль Это Бритни, бич! Форум-спектакль

Меню
Форум-спектакль о Бритни Спирс

Бритни Спирс — поп-икона, символ эпохи и объект общественного обсуждения. С момента своего взлета на вершину музыкального Олимпа в 17 лет и до долгого периода под опекой, она привлекла внимание миллионов. Этот форум-спектакль приглашает зрителей к открытой дискуссии о том, кто она на самом деле: жертва системы или женщина, ставшая жертвой собственных амбиций?

Воссоздание судьбы певицы

В рамках спектакля мы исследуем путь Бритни от «примерной девочки» до отчаявшейся женщины, использующей ножи в качестве метафоры. Это может стать одним из самых откровенных повествований о ее жизни, где каждый зритель сможет высказать свое мнение и предложить свое видение.

Команда спектакля

Режиссёр Никита Славич и драматург Алёна Мороз собрались вместе, чтобы создать этот уникальный проект. На сцене можно будет увидеть талантливых артистов: Мария Григорова, Роман Михащук, Алла Еминцева и Ангелина Засенцева. Видеохудожник Мария Фоменко добавит визуальную составляющую, подчеркивающую эмоциональную напряженность представления. Продюсер проекта — Олеся Уразаева.

Не упустите шанс стать частью важного культурного обсуждения, где зрители могут открыто выразить свои мысли и чувства относительно одного из самых обсуждаемых персон в мире поп-музыки.

Режиссер
Никита Славич
В ролях
Мария Григорова
Роман Михащук
Алла Еминцева
Ангелина Засенцева

27 декабря суббота
19:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 1400 ₽
8 января четверг
19:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 1400 ₽

