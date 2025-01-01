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Лгунья
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Спектакль Лгунья

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Эксцентрическая комедия «Лгунья»

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Лгунья» — эксцентрическую комедию, в которой с легкостью и остроумием высмеиваются различные страхи, присущие как женщинам, так и мужчинам. Эти страхи часто приводят к тому, что люди создают себе проблемы «на ровном месте».

Сюжет

Главные герои спектакля — Вильям и Кэтти, семейная пара, находящаяся на грани кризиса. После завтрака в ресторане с другом мужа, Кэтти решает скрыть эту встречу от супруга. Вильям, приревновав ее к незнакомому мужчине, уходит из дома. Таким образом, безобидная женская ложь становится причиной серьезного разлада в семье. Чтобы вернуть любимого и восстановить отношения, Кэтти решается на еще больший обман…

Не пропустите!

Спектакль «Лгунья» — это не только возможность посмеяться, но и шанс задуматься о том, как маленькие обманы могут повлиять на отношения. Не упустите возможность увидеть эту увлекательную историю на сцене!

Режиссер
Полина Иоффе
В ролях
Дмитрий Дмитриев
Дмитрий Кирюшин
Евгения Глотова
Игорь Новиков
Дмитрий Коляда

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 октября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1800 ₽

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