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Санта успеет?! 2
Киноафиша Санта успеет?! 2

Спектакль Санта успеет?! 2

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний спектакль для всей семьи

Далеко-далеко, там, где снег не тает почти никогда, стоит домик самого волшебного человека на свете — Санты Клауса. Именно он пролетает на своих волшебных санях по небу, выкрикивая знаменитое «Хоу-хоу-хоу!» — и радость наполняет сердца детей по всему миру. Однако не все знают, что у Санты есть верные помощники, которые помогают ему в новогоднюю ночь.

Трудности на пути к чуду

Но в этом году Санта остался один. Успеет ли он подготовить все подарки и создать новогоднее чудо? Кто прилетит к нему на помощь? И какой волшебный момент будет ждать нас в этом году?

Зрители становятся участниками

Этот спектакль обещает стать настоящим приключением, где каждый зритель сможет стать частью волшебной истории, помочь Санте и его друзьям в их новогодних испытаниях. Подготовьтесь к увлекательному путешествию в мир чудес и волшебства!

 

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