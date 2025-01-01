Спектакль Садко в подводном царстве

Авторский взгляд Глеба Матвейчука на былинный сюжет

Современная интерпретация с мультимедийными технологиями

20 октября на главной сцене Фольклорного центра «Москва» состоится премьера авторского мюзикла Глеба Матвейчука, который предлагает зрителям уникальное погружение в мир подводного царства, используя современные цифровые мультимедийные технологии. Режиссер и музыкальный продюсер Глеб Матвейчук — номинант на национальную премию «Золотой орел» и автор музыки более чем к 30 фильмам — создал новую, яркую интерпретацию традиционной русской былины о Садко.

Магия подводного мира

Спектакль основан на известной былине о Садко, в которой герой спускается в Царство Владыки морского. В мире морских глубин его ждут встречи с волшебными существами: морским коньком Онисимом, Рыбой-Попугаем, медузой и другими обитателями подводного мира. Современные декорации, световое и музыкальное оформление, усиленные мультимедийными эффектами, создают удивительное ощущение погружения в океанскую бездну.

Для всей семьи

Спектакль рассчитан на зрителей всех возрастов. Продолжительность постановки составляет 120 минут с антрактом. Аудитория — 0+, а зрители до 3 лет могут пройти на музыкальную сказку бесплатно в сопровождении родителей.

Детали события

Дата и время : 20 октября, начало в 12:00

: 20 октября, начало в 12:00 Место : Фольклорный центр «Москва» (м. Багратионовская)

: Фольклорный центр «Москва» (м. Багратионовская) Продолжительность: 120 минут (с антрактом)

Приходите на это волшебное путешествие в подводный мир и откройте для себя новую, захватывающую интерпретацию русской народной сказки!