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Садко в подводном царстве
Билеты от 500₽
Киноафиша Садко в подводном царстве

Спектакль Садко в подводном царстве

0+
Режиссер Глеб Матвейчук
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Авторский взгляд Глеба Матвейчука на былинный сюжет

Современная интерпретация с мультимедийными технологиями

20 октября на главной сцене Фольклорного центра «Москва» состоится премьера авторского мюзикла Глеба Матвейчука, который предлагает зрителям уникальное погружение в мир подводного царства, используя современные цифровые мультимедийные технологии. Режиссер и музыкальный продюсер Глеб Матвейчук — номинант на национальную премию «Золотой орел» и автор музыки более чем к 30 фильмам — создал новую, яркую интерпретацию традиционной русской былины о Садко.

Магия подводного мира

Спектакль основан на известной былине о Садко, в которой герой спускается в Царство Владыки морского. В мире морских глубин его ждут встречи с волшебными существами: морским коньком Онисимом, Рыбой-Попугаем, медузой и другими обитателями подводного мира. Современные декорации, световое и музыкальное оформление, усиленные мультимедийными эффектами, создают удивительное ощущение погружения в океанскую бездну.

Для всей семьи

Спектакль рассчитан на зрителей всех возрастов. Продолжительность постановки составляет 120 минут с антрактом. Аудитория — 0+, а зрители до 3 лет могут пройти на музыкальную сказку бесплатно в сопровождении родителей.

Детали события

  • Дата и время: 20 октября, начало в 12:00
  • Место: Фольклорный центр «Москва» (м. Багратионовская)
  • Продолжительность: 120 минут (с антрактом)

Приходите на это волшебное путешествие в подводный мир и откройте для себя новую, захватывающую интерпретацию русской народной сказки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
12:00 от 500 ₽
28 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
12:00 от 500 ₽
25 октября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
12:00 от 500 ₽

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