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Приключения Тома Сойера
Билеты от 800₽
Киноафиша Приключения Тома Сойера

Спектакль Приключения Тома Сойера

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Мюзикл «Приключения Тома Сойера» в Доме музыки

В Доме музыки зрителей ждет захватывающий мюзикл, основанный на романе Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Это история о Томе Сойере — неунывающем весельчаке и фантазере, который живет со своей тётей Полли. На сцене развернутся его увлекательные приключения, полные юмора и неожиданностей.

Сюжет и персонажи

Том предстает перед зрителями в увлекательном свете. Он влюбляется в Бекки Тэтчер и сталкивается с непростыми обстоятельствами. На протяжении спектакля он становится свидетелем преступления, защищает невиновного и разоблачает убийцу. Его стремление к свободе приводит его на остров, где он мечтает стать пиратом, и даже приводит к поискам настоящего клада вместе с верным другом Гекльберри Финном.

Почему стоит посетить

Этот мюзикл станет отличным выбором для всей семьи. Яркие персонажи, интригующий сюжет и музыка, способная захватить дух, делают спектакль незабываемым. Не упустите возможность увидеть, как классика литературы оживает на сцене!

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Октябрь
25 октября воскресенье
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽
17:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

Фотографии

Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера

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