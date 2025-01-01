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Мастер и Маргарита
Билеты от 3000₽
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Трагикомические фантазии по мотивам Булгакова
Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Мистический спектакль по роману Булгакова

Три часа мистического действа

В спектакле Сергея Алдонина, который уже более двадцати лет привлекает московскую публику, мистика, трагизм и дьявольский фарс переплетаются в стремительном трехчасовом представлении. Постановка по мотивам знаменитого романа Михаила Булгакова позволяет зрителям не только наблюдать историю, но и стать частью уникальной мистерии. Легендарный спектакль был изначально создан в мастерской Марка Захарова и с тех пор остается одним из главных театральных событий столицы.

Воссозданная атмосфера романа Булгакова

Главной особенностью постановки Алдонина является погружение зрителя в пятимерное пространство, где залы и сцена сливаются воедино. Неожиданные появления персонажей из темных проемов и окон создают впечатление, будто герои буквально выходят из теней. Зритель становится частью мистического мира Булгакова, проживая вместе с героями их загадочную трагикомедию. Это не просто театральное действие, а уникальное сочетание музыки, пантомимы и трюков, за которые ценится «театр Марка Захарова».

Спектакль, который ждут и обсуждают

Каждое представление собирает полный зал зрителей, которые с упоением наблюдают за вечной историей Мастера и Маргариты, открывая для себя каждый раз новые грани известного сюжета.

 

Режиссер
Сергей Алдонин
В ролях
Ян Ильвес
Наталья Булыга
Константин Богданов
Ксения Лукьянчикова
Юлия Хлынина
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 3000 ₽
8 августа
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита

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