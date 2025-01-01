Меню
С вечера до полудня
Киноафиша С вечера до полудня

Спектакль С вечера до полудня

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

Театр «Глобус» представляет: «С вечера до полудня» Виктора Розова на большой сцене

Театр «Глобус» вновь обращается к наследию советского драматурга Виктора Сергеевича Розова. На сцене будет представлена одна из его лучших пьес — «С вечера до полудня», написанная в 1970 году.

Сюжет и конфликты

История разворачивается в уютном доме семьи писателя Жаркова. В их размеренную жизнь неожиданно врываются гости, принося с собой воспоминания о прошлом. В спектакле затрагиваются темы взаимных обид, неизжитых конфликтов и глубоких личных переживаний.

Философские размышления

В документальном фильме «Сегодня за окном туман» Розов подчеркивал важность таких истинных радостей жизни, как любовь, дружба и бескорыстная помощь. Пьеса «С вечера до полудня» отражает эти ценности, делая ее актуальной во все времена.

Для кого этот спектакль?

Выставка понравится тем, кто ценит глубокие размышления о человеческих отношениях и ищет смысл в повседневных событиях. Это отличная возможность задуматься о собственных чувствах и связанности с другими.

Не упустите шанс увидеть эту замечательную пьесу на сцене театра «Глобус»!

Январь
28 января среда
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 700 ₽

