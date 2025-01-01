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Sociopath/Гамлет
Киноафиша Sociopath/Гамлет

Спектакль Sociopath/Гамлет

18+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

О спектакле

Театральная загадка от Андрея Прикотенко приглашает зрителей в увлекательное путешествие по сознанию главного героя нашего времени. Представьте, что персонажи знаменитой трагедии отправляются в путешествие по сознанию социопата. Отбросив силу притяжения и привычные рамки, они вступают в иронические словесные баттлы. От античного Ореста до принца Амлета, от Шекспировского Гамлета до романтических героев XIX века — все они встречаются в мультимедийной реальности нашего времени.

 

Режиссер
Андрей Прикотенко
В ролях
Тимофей Мамлин
Анатолий Григорьев
Лариса Чернобаева
Софья Васильева
Евгений Варава

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 4 сентября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 750 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Гамлет разваливает по фактам. Рецензия на спектакль «Sociopath/Гамлет» в театре «Красный факел»

Гамлет, Гамлет — не даёт покоя многим режиссёрам сюжет про датского принца. Настолько многогранный, настолько глубокий, что в него хочется закопаться и репетировать всю жизнь. Есть такие великие постановки, что ставить «Гамлета» полностью по тексту уже опасно — рискуешь не достать до уровня великих метров. Попробуй, переплюнь Любимова, Козинцева или Лоуренса Оливье! Но можно поиграть с текстом, чтобы на основе сюжета рассказать свою историю. Например, Лев Додин в свой спектакль добавил тексты других пьес Шекспира — «Отелло», «Король лир» — и получилось рассуждение о природе человеческой ненависти. Также и в спектакле «Гамлет» в театре «Красный факел» в Новосибирске. Режиссёр Андрей Прикотенко сделал спектакль «Sociopath/Гамлет», где принц Гамлет встречается с другими персонажами известных произведений.

 

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Фотографии

Sociopath/Гамлет

В ближайшие дни

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28 сентября в 11:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
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