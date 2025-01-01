Театральная загадка от Андрея Прикотенко приглашает зрителей в увлекательное путешествие по сознанию главного героя нашего времени. Представьте, что персонажи знаменитой трагедии отправляются в путешествие по сознанию социопата. Отбросив силу притяжения и привычные рамки, они вступают в иронические словесные баттлы. От античного Ореста до принца Амлета, от Шекспировского Гамлета до романтических героев XIX века — все они встречаются в мультимедийной реальности нашего времени.
Гамлет, Гамлет — не даёт покоя многим режиссёрам сюжет про датского принца. Настолько многогранный, настолько глубокий, что в него хочется закопаться и репетировать всю жизнь. Есть такие великие постановки, что ставить «Гамлета» полностью по тексту уже опасно — рискуешь не достать до уровня великих метров. Попробуй, переплюнь Любимова, Козинцева или Лоуренса Оливье! Но можно поиграть с текстом, чтобы на основе сюжета рассказать свою историю. Например, Лев Додин в свой спектакль добавил тексты других пьес Шекспира — «Отелло», «Король лир» — и получилось рассуждение о природе человеческой ненависти. Также и в спектакле «Гамлет» в театре «Красный факел» в Новосибирске. Режиссёр Андрей Прикотенко сделал спектакль «Sociopath/Гамлет», где принц Гамлет встречается с другими персонажами известных произведений.