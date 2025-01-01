Возвращение Ивана Крылова на сцену: «Урок дочкам»

Давно ли вы видели на театральной сцене Ивана Крылова? Скорее всего, никогда! «Не басни же ставить?!», — возразите вы. А между тем один из первых комедиографов русского театра писал не только о мартышке и очках. Театр Русской Драмы достает из запасников литературы настоящую жемчужину чистого юмора и колоритного русского языка — незаслуженно забытую пьесу «Урок дочкам».

Комедия положений и музыкальный водевиль

Эта комедия рассказывает о девицах Лукерье и Фекле, которые «без французского языка, как без хлеба, сохнут», и о находчивом, но безденежном молодце Семене — эдаком Фигаро русской сцены. Худрук театра Михаил Щепенко превращает пьесу в искрящийся юмором и музыкой водевиль.

Яркая театральность и актерская игра

Спектакль «Урок дочкам» — это еще один водевиль в репертуарной палитре театра. Театр Русской Драмы вновь открывает публике «дефицитные» произведения русской классики в форме яркой театральности и азартной актерской игры.

Современное звучание классики

Текст Крылова усиливается остроумными песенными куплетами, сочиненными Михаилом Щепенко, что распахивает современному зрителю настоящую кладовую уже забытого, но родного, языка. Например, фразы вроде «вить я индоохрипнула кричавши» и «отбоярили» погружают в атмосферу того времени. Эти «перлы» русской речи невзначай напоминают: не слишком ли и мы увлеклись модным и заграничным, что нуждаемся в переводе с русского на русский?