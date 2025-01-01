Спектакль 13 вопросов к Ахматовой

Поэтический вечер Юлии Рутберг

Авторский замысел

Идея создания программы и её исполнение принадлежат народной артистке России Юлии Рутберг. Музыкальное сопровождение осуществляет лауреат международных конкурсов Алексей Воронков, а режиссёром композиции стала Антонина Венедектова. В программу включена музыка Дмитрия Шостаковича, Иоганна Себастьяна Баха и Сергея Рахманинова.

История создания программы

Юлия Рутберг рассказывает, что программа родилась на дне рождения Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Она приехала туда читать стихи и услышала историю, связанную с Ахматовой: поэтесса когда-то утверждала, что после смерти её душа переселится в рыжего кота. Во время чтения стихов Юлии к сцене подошёл рыжий кот, сел и внимательно на неё посмотрел. Это пробудило в Юлии чувство, словно она установила некий невидимый контакт с душой Ахматовой.

Концепция диалога с Ахматовой

После этого Юлия начала размышлять над тем, как построить программу. Она не воспринимает великих творческих личностей как «памятники», считая, что либо возникает живой диалог, либо нет. Первоначальной идеей были «10 вопросов к Ахматовой» — как к императрице русского слова, Кассандре, провидице, ведьме и так далее. Постепенно концепция переросла в «10 мифов об Ахматовой», опирающихся на её увлечение мифологией и поэзией.

Совместный творческий процесс

Для воплощения этой идеи Юлия пригласила близких друзей, чтобы понять, что их сегодня привлекает в стихах Ахматовой. Каждый из них задал свои 10 вопросов и выбрал ответы в виде стихотворений, не ограничиваясь хронологией её творчества. В результате они собрали 40 вопросов и 40 ответов, но после отбора получилось не 10, а 13 вопросов — как будто на выбор повлияла сама Анна Андреевна. Позже Юлия узнала, что число 13 имеет значение в театре Вахтангова, где и состоялась премьера программы.