Александр Мичков Aleksandr Michkov
Александр Мичков

Aleksandr Michkov

Дата рождения
13 августа 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет

Популярные фильмы

Аманат 7.2
Аманат (2022)
Зеленая карета 6.7
Зеленая карета (2015)
Почтарь 5.9
Почтарь (2025)

Фильмография Александр Мичков

Жанр
Год
Почтарь 5.9
Почтарь Pochtar
драма, детектив 2025, Россия
Аманат 7.2
Аманат Amanat
биография, исторический, драма 2022, Россия
Золотой папа
Золотой папа
комедия 2020, Россия
Зеленая карета 6.7
Зеленая карета Zelyonaya kareta
драма 2015, Россия
Другие проекты Александр Мичков
Рыжий
18+
Рыжий
Сказка Арденнского леса
16+
Сказка Арденнского леса
Король Лир
16+
Король Лир
