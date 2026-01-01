Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Александр Мичков
Aleksandr Michkov
Дата рождения
13 августа 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
Развернуть
Популярные фильмы
7.2
Аманат
(2022)
6.7
Зеленая карета
(2015)
5.9
Почтарь
(2025)
Фильмография Александр Мичков
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
5.9
Почтарь
Pochtar
драма, детектив
2025, Россия
Смотреть трейлер
7.2
Аманат
Amanat
биография, исторический, драма
2022, Россия
Смотреть трейлер
Золотой папа
комедия
2020, Россия
6.7
Зеленая карета
Zelyonaya kareta
драма
2015, Россия
Смотреть трейлер
Другие проекты Александр Мичков
18+
Рыжий
Билеты
16+
Сказка Арденнского леса
Билеты
16+
Король Лир
Билеты
Новости о Александр Мичков
Александр Петров сыграет главную роль в военной драме «Почтарь»
«Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео)
Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать
Создатели «Невского» взялись за Сталина: что стоит ждать от новой исторической драмы Владимира Бортко
32 000 000 зрителей за год: советскую комедию со Збруевым и Вициным по-тихому убрали с ТВ из-за безобидной песенки
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
А вы знали, что Буян из «Сказки о царе Салтане» – не просто волшебный остров? У него «двойная» жизнь
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
