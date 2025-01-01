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Живите вечно!
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Спектакль Живите вечно!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Живите вечно!» в редакции Нетеатра

Приглашаем вас на премьеру спектакля по пьесе Тимура Боканчи «Живите вечно!», который состоится в редакции Нетеатра. Это уникальное произведение заставляет задуматься о жизни и смерти в условиях, когда старость становится уголовным преступлением.

Сюжет и тематика

Каково жить в мире, где смерть исключена, а старость наказывается законом? Спектакль предлагает зрителям заглянуть в фантастическое будущее, где вечная жизнь оборачивается серьёзными последствиями. Какие жертвы приходится приносить ради бессмертия? Этот вопрос становится центральным в пьесе, создавая пространство для размышлений и обсуждений.

Интересные факты

  • Пьеса была написана Тимуром Боканчи в 2021 году и сразу привлекла внимание театральной общественности.
  • В спектакле участвуют известные актеры, которые ранее работали в проектах, удостоенных театральных наград.
  • Спектакль сочетает в себе элементы комедии и драмы, что делает его особенно привлекательным для широкой аудитории.

Приходите, чтобы посмеяться, задуматься и, возможно, изменить своё восприятие жизни и смерти!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 21 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 700 ₽

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