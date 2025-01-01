Спектакль Живите вечно!

Приглашаем вас на премьеру спектакля по пьесе Тимура Боканчи «Живите вечно!», который состоится в редакции Нетеатра. Это уникальное произведение заставляет задуматься о жизни и смерти в условиях, когда старость становится уголовным преступлением.
Каково жить в мире, где смерть исключена, а старость наказывается законом? Спектакль предлагает зрителям заглянуть в фантастическое будущее, где вечная жизнь оборачивается серьёзными последствиями. Какие жертвы приходится приносить ради бессмертия? Этот вопрос становится центральным в пьесе, создавая пространство для размышлений и обсуждений.
Приходите, чтобы посмеяться, задуматься и, возможно, изменить своё восприятие жизни и смерти!