Спектакль Ученая семейка и Новый год

Ученая семейка и Новый год
0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Интерактивный шоу-спектакль

Вы верите в чудеса, созданные своими руками? А ведь такие встречаются... И мы готовы познакомить вас с замечательной, учёной семейкой. Они не волшебники. Они занимаются наукой. Ведь она и есть настоящее чудо!

Итак, вашему вниманию предлагается новый интерактивный шоу-спектакль в научном цикле «Ученая семейка».

Знакомьтесь:

  • Иван Степанович, дедушка — глава семьи, сохранивший юношеский задор, ученый, испытатель, конструктор и исследователь.
  • Мария Ивановна, бабушка — всегда готова подставить плечо мужу в его самых невероятных изысканиях.
  • Миша, внук Ивана Степановича — его верный помощник и конструктивный критик.
  • Лиза, внучка Ивана Степановича — девочка непоседа, маленький вихрь, который никому не дает скучать.

Научные чудеса и 3D-принтер
Мы приглашаем вас в гости к этой дружной семейке, у них всегда уютно, как дома, и жизнь там бьет ключом! Ваш ребенок узнает, из чего состоит 3D принтер и как он печатает (в легкой адаптированной форме дети узнают законы физики). Также он увидит много интересных «домашних» изобретений и опытов, сделанных из подручных средств руками членов Ученой семейки. Ваш маленький ученый точно не будет скучать, ведь наука двигается весело!

Диплом и интерактив
В конце спектакля каждый получит диплом о конструировании 3D принтера. Интерактив гарантирован! Этот спектакль развивает в детях любознательность и желание самим дома вместе с родителями повторить эксперименты или открыть что-то новое.

В ролях
Ольга Волкова
Сергей Загребнев
Сергей Лактюнькин
Павел Михайлов
Ивонна Пан

Расписание

13 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
14 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
15 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽
16 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽
17 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽
18 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽
19 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽
20 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
21 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
22 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽
23 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽
24 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽
25 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽
26 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 2400 ₽
27 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
28 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
29 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
30 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
31 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
2 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
3 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
4 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
5 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
6 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
7 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
8 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
9 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
10 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽
11 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 2400 ₽ 12:30 от 2400 ₽ 14:00 от 2400 ₽

