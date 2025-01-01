Спектакль Ученая семейка и Новый год

Интерактивный шоу-спектакль

Вы верите в чудеса, созданные своими руками? А ведь такие встречаются... И мы готовы познакомить вас с замечательной, учёной семейкой. Они не волшебники. Они занимаются наукой. Ведь она и есть настоящее чудо!

Итак, вашему вниманию предлагается новый интерактивный шоу-спектакль в научном цикле «Ученая семейка».

Знакомьтесь:

Иван Степанович , дедушка — глава семьи, сохранивший юношеский задор, ученый, испытатель, конструктор и исследователь.

, дедушка — глава семьи, сохранивший юношеский задор, ученый, испытатель, конструктор и исследователь. Мария Ивановна , бабушка — всегда готова подставить плечо мужу в его самых невероятных изысканиях.

, бабушка — всегда готова подставить плечо мужу в его самых невероятных изысканиях. Миша , внук Ивана Степановича — его верный помощник и конструктивный критик.

, внук Ивана Степановича — его верный помощник и конструктивный критик. Лиза, внучка Ивана Степановича — девочка непоседа, маленький вихрь, который никому не дает скучать.

Научные чудеса и 3D-принтер

Мы приглашаем вас в гости к этой дружной семейке, у них всегда уютно, как дома, и жизнь там бьет ключом! Ваш ребенок узнает, из чего состоит 3D принтер и как он печатает (в легкой адаптированной форме дети узнают законы физики). Также он увидит много интересных «домашних» изобретений и опытов, сделанных из подручных средств руками членов Ученой семейки. Ваш маленький ученый точно не будет скучать, ведь наука двигается весело!

Диплом и интерактив

В конце спектакля каждый получит диплом о конструировании 3D принтера. Интерактив гарантирован! Этот спектакль развивает в детях любознательность и желание самим дома вместе с родителями повторить эксперименты или открыть что-то новое.