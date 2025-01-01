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Кот в сапогах
Билеты от 800₽
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Театр марионеток 0+
Режиссер Сергей Кудряшов
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка о Коте в сапогах

Веселая, музыкальная и полная приключений история о необыкновенном Коте в сапогах, который помог своему хозяину обхитрить людоеда, завоевать сердце принцессы и стать настоящим маркизом.

Уроки добра и дружбы

Эта замечательная сказка учит детей доброте, взаимопомощи и настоящей дружбе. Главные герои показывают, как важно проявлять находчивость и смекалку, быть верным и смелым, а также верить в чудеса.

Не падай духом!

Спектакль напоминает зрителям, что в любой ситуации не нужно терять надежду и всегда верить, что впереди ждут чудеса.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
11:00 от 1000 ₽
20 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
31 августа
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 1000 ₽
7 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
10:00 от 1000 ₽
18 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
12:00 от 800 ₽
27 сентября
Театр марионеток Москва, Абельмановская, 17а
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах

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