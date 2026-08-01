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Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Вечная история Шекспира

«Ромео и Джульетта» — самая репертуарная из шекспировских пьес, вечный сюжет мировой культуры, актуальный во все времена. В современном контексте акценты расставляет сама жизнь: мир вновь полон ненависти и насилия. Что можно противопоставить этому? Какой выбор делает человека человеком?

Темы спектакля

Спектакль задаёт важные вопросы о любви и человечности, вражде и убийстве. Мы стремимся говорить не только со взрослыми, но и с детьми, без скидок на возраст, не щадя и не упрощая, потому что время, в котором мы живём, не щадит и не упрощает.

Язык и визуальный стиль

Несмотря на непростые темы, язык спектакля «детский» — это язык примитивного искусства, театра масок и кукольного театра. Яркие краски и персонажи, словно нарисованные детской рукой, создают атмосферу, в которую легко погрузиться.

Декорации и образ

На сцене — средневековый город с башнями, декорации напоминают книгу-панораму с объёмными картинками. «Как голубя среди вороньей стаи я её в толпе сразу отличаю», — говорит Ромео о Джульетте. Этот образ явлен в спектакле почти буквально: кланы Монтекки и Капулетти, как стая разбушевавшегося воронья, терроризируют город, сея вражду и разрушение.

Надежда и любовь

Но вопреки вековому раздору, по вечному закону жизни, среди этого кошмара ненависти вдруг рождается любовь. Она даёт надежду на то, что мир может измениться, а люди — стать лучше.

Внимание!

В спектакле присутствуют жестокие сцены.

Режиссер
Рузанна Мовсесян
В ролях
Мария Сафонова
Максим Смирнов
Александр Игнатьев
Дмитрий Кушнерев
Григорий Лайко

Купить билет на спектакль Ромео и Джульетта

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В других городах
Август
Сентябрь
29 августа суббота
19:30
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
от 2000 ₽
30 сентября среда
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Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
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Фотографии

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