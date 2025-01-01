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Люшины сказки
Киноафиша Люшины сказки

Спектакль Люшины сказки

Постановка
Театр сказки 0+
Режиссер Игорь Игнатьев
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыкальный кукольный спектакль для самых маленьких

«Люшины сказки» — это яркий и музыкальный кукольный спектакль, предназначенный для самых маленьких зрителей и их родителей. Постановка погружает детей в атмосферу русских народных сказок, которые они любят слушать перед сном.

Главная героиня

Центральный персонаж спектакля — маленькая девочка, которая, как и большинство детей, обожает сказочные истории. Для неё сказочница Люша, полная озорства и веселья, с помощью симпатичных кукол разыгрывает любимые сюжеты.

Сюжеты и персонажи

В спектакле оживают герои популярных русских народных сказок: зайчик-попрыгайчик, лисичка-сестричка и другие. Люша с большим чувством юмора представляет знакомые всем истории: «Лиса и заяц», «Сказка о непослушном петушке» и «Три медведя». Каждая из этих историй преподносит детям важные жизненные уроки, преподнося их в форме, понятной и интересной для малышей.

Не пропустите

«Люшины сказки» — это замечательная возможность провести время всей семьей, погружаясь в волшебный мир сказок, где всегда побеждает добро. Спектакль подарит детям радость, а взрослым — приятные воспоминания о детстве.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
11:00 от 600 ₽

Фотографии

Люшины сказки

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