Наполеон и Жозефина
Киноафиша Наполеон и Жозефина

Спектакль Наполеон и Жозефина

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Наполеон и Жозефина»

Что может быть драматичнее истории любви великих людей? Это история великой любви Наполеона и Жозефины.

Корсиканские страсти, парижские тайны, имперское величие и трудный выбор коронованных особ. Неразделенная тоска и женская доля жены Первого императора революционной Франции – все это и многое другое в премьерном музыкальном спектакле «Наполеон и Жозефина», созданном режиссером Людмилой Никитиной и Продюсерским центром «Невский» на сцене Театральной Долины.

Лучшая театральная команда

В этой историко-костюмированной любовной драме блистает выдающийся состав актеров. Зрители смогут увидеть на сцене звёзд театральных сцен Москвы и Санкт-Петербурга: Елену Захарову и Анну Позднякову в роли Жозефины, а также Романа Грибкова и Викторию Коннову.

Ключевые фигуры проекта

  • Продюсер: Дмитрий Дорошенко
  • Режиссер: Людмила Никитина
  • Хореограф: Виктория Коннова
  • Актеры: Елена Захарова / Анна Позднякова, Роман Грибков, Виктория Коннова

Не упустите возможность стать частью этой волнующей истории любви на сцене Театральной Долины!

Купить билет на спектакль Наполеон и Жозефина

Март
Апрель
28 марта суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
17 апреля пятница
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

