Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ромео и Джульетта
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Ромео и Джульетта» — трагедия в черно-белых тонах

Спектакль Григория Козлова: встреча двух авторов

В интерпретации Григория Козлова «Ромео и Джульетта» предстает как произведение, созданное двумя великими авторами — Уильямом Шекспиром и Борисом Пастернаком. Через чеканные строки переводчика Пастернака Шекспировская трагедия обретает новый ритм и звучание. Это графичный спектакль, словно гравюра, где каждый элемент чётко прорисован, а мир делится на два цвета — чёрный и белый. Это история крайностей: любовь и смерть, свет и тьма, надежда и отчаяние.

Черно-белый мир Вероны

В Вероне — чума, и она накладывает отпечаток на всё вокруг. Несмотря на всё, люди продолжают жить, стремясь к простым радостям: влюбляться, растить детей, встречать рассветы и праздновать свадьбы. Но мир в Верону не вернется. Вражда между семействами Монтеки и Капулетти тянется так долго, что никто уже не помнит, как она началась. Это беспощадная, бессмысленная война, как чума, уничтожающая всё на своём пути.

Попытка примирения и неизбежная трагедия
Монах Лоренцо — единственный, кто решается на отчаянную попытку вернуть мир в этот разобщённый город. Но его добрые намерения лишь ускоряют череду смертей. За ненависть родителей расплатятся дети: Меркуцио, Тибальт, Парис, Ромео, Джульетта — их жизни оборвутся, не успев расцвести. Эти молодые, искренние и смелые люди становятся жертвами многолетней ненависти, за грехи старшего поколения платят те, кто должен был стать будущим Вероны.

Символизм и поэтика спектакля
Ажурные стены Вероны, олицетворяющие светлые надежды, обернутся глухими преградами. Тёплый песок станет пеплом, символизируя разрушение и бесплодие. В этом мире нет будущего. Спектакль Козлова — это поэтическая притча о том, как войны и старые конфликты разрушают жизнь и мечты нового поколения, не оставляя надежды на мир.

«Ромео и Джульетта» в постановке Козлова — это не просто история любви, а трагедия, в которой отражены крайности человеческого существования, борьба добра и зла, и вечный вопрос: возможно ли будущее, если прошлое полно ненависти?

Режиссер
Григорий Козлов
В ролях
Гиорги Голошвили
Глеб Савчук
Антон Горчаков
Артур Гросс
Олег Абалян

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Ретро
16+
Премьера Драма
Ретро
17 ноября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 1000 ₽
Шуры-муры
12+
Драма
Шуры-муры
1 октября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 500 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
27 ноября в 19:00 Легенда
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше