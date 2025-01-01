Спектакль Билли Миллиган

Драма о множественных личностях и гранях человеческой психики

В основе спектакля лежит реальная история Уильяма Стэнли Миллигана — человека, ставшего символом в психиатрии, из-за диагноза «расстройство множественной личности». Миллигану предъявили обвинения в серии преступлений, но вместо тюрьмы его отправили на обследование в психиатрическую клинику. Внутри него уживались 24 разные личности, каждая со своими чертами, голосом и манерами.

Ключевые вопросы постановки

Зрителям предстоит попытаться понять: кто же такой Билли Миллиган? Преступник или жертва? Виртуозный актер или больной человек? Спектакль исследует границы нормальности и психических отклонений, а также размышляет о правосудии и сострадании.

Почему стоит посмотреть

История Миллигана — это и психологическая драма, и криминальный детектив, в центре которого стоит загадка человеческого сознания. Спектакль задает зрителям вопросы, на которые не всегда можно найти однозначный ответ.