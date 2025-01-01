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Билли Миллиган
Киноафиша Билли Миллиган

Спектакль Билли Миллиган

Триллер про самого известного психа в истории
Постановка
Скороход 18+
Продолжительность 4 часа, 2 антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Драма о множественных личностях и гранях человеческой психики

В основе спектакля лежит реальная история Уильяма Стэнли Миллигана — человека, ставшего символом в психиатрии, из-за диагноза «расстройство множественной личности». Миллигану предъявили обвинения в серии преступлений, но вместо тюрьмы его отправили на обследование в психиатрическую клинику. Внутри него уживались 24 разные личности, каждая со своими чертами, голосом и манерами.

Ключевые вопросы постановки

Зрителям предстоит попытаться понять: кто же такой Билли Миллиган? Преступник или жертва? Виртуозный актер или больной человек? Спектакль исследует границы нормальности и психических отклонений, а также размышляет о правосудии и сострадании.

Почему стоит посмотреть

История Миллигана — это и психологическая драма, и криминальный детектив, в центре которого стоит загадка человеческого сознания. Спектакль задает зрителям вопросы, на которые не всегда можно найти однозначный ответ.

Режиссер
Игорь Сергеев
В ролях
Виталий Гудков
Дмитрий Белыш
Мария Амеленкова
Светлана Савенкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган Билли Миллиган

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