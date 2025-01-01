Спектакль Фестиваль «Золотая Маска». Сказка о Золотом Петушке

Постановка по мотивам сказки Александра Пушкина в Karlsson Haus

В этом сезоне зрители смогут насладиться уникальным спектаклем, созданным по мотивам сказки Александра Пушкина «Сказка о царе Дадоне». Режиссер Максим Исаев, известный своими работами в инженерном театре АХЕ, представит новую интерпретацию классической истории в формате пластического и предметного перфоманса.

Ассоциативный сюжетный ряд

Спектакль будет насыщен ассоциациями и метафорами, которые позволят глубже понять гуманистическую теорию о самоуничтожении героя. Царь Дадон и его окружение «проживают» в необычном времени, в котором переплетаются элементы архаики и современности. Это создает уникальную атмосферу, в которой каждый персонаж становится частью сложного и многослойного повествования.

Ключевые моменты и интрига

Зрители станут свидетелями того, как персонажи спектакля создают идеальные «полки» из колотушечных вояк и страстно разрушают только что выстроенное. Чем закончится следующая битва? Кто в конечном итоге взойдет на царство? Эти вопросы будут держать зрителей в напряжении на протяжении всего представления.

Не упустите возможность!

Не пропустите премьеру спектакля, который обещает стать не только ярким театральным событием, но и глубоким размышлением о человеческой природе и власти. Приходите и узнайте, какую историю расскажет вам царь Дадон и его странные спутники!