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Фестиваль «Золотая Маска». Сказка о Золотом Петушке
Киноафиша Фестиваль «Золотая Маска». Сказка о Золотом Петушке

Спектакль Фестиваль «Золотая Маска». Сказка о Золотом Петушке

Постановка
Karlsson Haus на Фурштатской 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам сказки Александра Пушкина в Karlsson Haus 

В этом сезоне зрители смогут насладиться уникальным спектаклем, созданным по мотивам сказки Александра Пушкина «Сказка о царе Дадоне». Режиссер Максим Исаев, известный своими работами в инженерном театре АХЕ, представит новую интерпретацию классической истории в формате пластического и предметного перфоманса.

Ассоциативный сюжетный ряд

Спектакль будет насыщен ассоциациями и метафорами, которые позволят глубже понять гуманистическую теорию о самоуничтожении героя. Царь Дадон и его окружение «проживают» в необычном времени, в котором переплетаются элементы архаики и современности. Это создает уникальную атмосферу, в которой каждый персонаж становится частью сложного и многослойного повествования.

Ключевые моменты и интрига

Зрители станут свидетелями того, как персонажи спектакля создают идеальные «полки» из колотушечных вояк и страстно разрушают только что выстроенное. Чем закончится следующая битва? Кто в конечном итоге взойдет на царство? Эти вопросы будут держать зрителей в напряжении на протяжении всего представления.

Не упустите возможность!

Не пропустите премьеру спектакля, который обещает стать не только ярким театральным событием, но и глубоким размышлением о человеческой природе и власти. Приходите и узнайте, какую историю расскажет вам царь Дадон и его странные спутники!

Режиссер
Максим Исаев
В ролях
Анатолий Гущин
Анатолий Гущин
Кристина Цуркан
Денис Полевиков
Ксения Пономарева-Бородина
Алиса Дроздова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Karlsson Haus на Фурштатской Санкт-Петербург, Фурштатская, 30
20:00 от 2000 ₽

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