Интерактивная комедия-игра: «Ревизор» в Театре Мимики и Жеста

Спектакль «Ревизор» — это уникальная интерактивная комедия-игра по нестареющей пьесе Н. В. Гоголя. Постановка является частью проекта «Поддержка Театра Мимики и Жеста», который финансируется Министерством культуры Российской Федерации.

О спектакле

«Ревизор» стал одной из самых сложных и масштабных постановок в истории Театра Мимики и Жеста. Он идет на жестовом языке с синхронным переводом, а актеры-переводчики впервые активно участвуют в событиях на сцене. Это решение позволяет зрителям почувствовать себя участниками происходящего, поскольку часть действия перенесена в зрительный зал.

Спектакль нацелен на подростковую аудиторию, ведь одна из задач постановки — привлечь молодежь к классической литературе. Для этого используются актуальные и понятные молодежи инструменты: стендап, интерактивность и взаимодействие с образами спектакля, начиная с самого фойе.

Над спектаклем работали

Режиссер: Евгения Акс

Художник-постановщик: Ольга Долгова

Художник по свету: Андрей Костюченков

Видеохудожник: Данила Саунин

Композитор: Эдуард Глумов

Производство декораций: Театральная компания «МорэS» (технический директор — Сергей Грибинюк, техник-инженер — Евгений Оной)

Актерский состав

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский (Городничий): Сергей Семененко

Сергей Семененко Анна Андреевна, жена его: Светлана Вакуленко

Светлана Вакуленко Марья Антоновна, дочь его: Ольга Тимофеева

Ольга Тимофеева Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ: Алексей Лемешев

Алексей Лемешев Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья: Вадим Николаев

Вадим Николаев Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных: Максим Тиунов

Максим Тиунов Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер: Мударис Музафаров

Мударис Музафаров Петр Иванович Бобчинский, городской помещик: Анна Балушева

Анна Балушева Петр Иванович Добчинский, городской помещик: Вера Колесникова

Вера Колесникова Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга: Игорь Стрелкин

Игорь Стрелкин Осип, слуга его: Сергей Родин

Сергей Родин Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь: Артур Киселев

Артур Киселев Абдулин, купец: Кирилл Миштановский

Кирилл Миштановский Жена унтер-офицера: Ирина Стрыжак

Ирина Стрыжак Февронья Петровна Пошлепкина: Елена Ерихина

Елена Ерихина Купец 1: Анастасия Заитова, Юлия Агапова

Анастасия Заитова, Юлия Агапова Купец 2: Ольга Вологжина, Ирина Стрыжак

Ольга Вологжина, Ирина Стрыжак Слуга в трактире: Артур Киселев

Артур Киселев Мишка, слуга городничего: Артур Киселев

Артур Киселев Квартальные: Елена Ерихина, Вера Колесникова

Елена Ерихина, Вера Колесникова Квартальные бабы: Анастасия Заитова, Юлия Агапова, Ольга Вологжина, Ирина Стрыжак

Анастасия Заитова, Юлия Агапова, Ольга Вологжина, Ирина Стрыжак Жандарм: Владимир Рахов

Эта постановка обещает стать настоящим событием для всех любителей театра и классической литературы.