Ревизор
Постановка
Театр мимики и жеста 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут с антрактом
Возраст 12+
О спектакле

Интерактивная комедия-игра: «Ревизор» в Театре Мимики и Жеста

Спектакль «Ревизор» — это уникальная интерактивная комедия-игра по нестареющей пьесе Н. В. Гоголя. Постановка является частью проекта «Поддержка Театра Мимики и Жеста», который финансируется Министерством культуры Российской Федерации.

О спектакле

«Ревизор» стал одной из самых сложных и масштабных постановок в истории Театра Мимики и Жеста. Он идет на жестовом языке с синхронным переводом, а актеры-переводчики впервые активно участвуют в событиях на сцене. Это решение позволяет зрителям почувствовать себя участниками происходящего, поскольку часть действия перенесена в зрительный зал.

Спектакль нацелен на подростковую аудиторию, ведь одна из задач постановки — привлечь молодежь к классической литературе. Для этого используются актуальные и понятные молодежи инструменты: стендап, интерактивность и взаимодействие с образами спектакля, начиная с самого фойе.

Над спектаклем работали

Режиссер: Евгения Акс

Художник-постановщик: Ольга Долгова

Художник по свету: Андрей Костюченков

Видеохудожник: Данила Саунин

Композитор: Эдуард Глумов

Производство декораций: Театральная компания «МорэS» (технический директор — Сергей Грибинюк, техник-инженер — Евгений Оной)

Актерский состав

  • Антон Антонович Сквозник-Дмухановский (Городничий): Сергей Семененко
  • Анна Андреевна, жена его: Светлана Вакуленко
  • Марья Антоновна, дочь его: Ольга Тимофеева
  • Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ: Алексей Лемешев
  • Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья: Вадим Николаев
  • Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных: Максим Тиунов
  • Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер: Мударис Музафаров
  • Петр Иванович Бобчинский, городской помещик: Анна Балушева
  • Петр Иванович Добчинский, городской помещик: Вера Колесникова
  • Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга: Игорь Стрелкин
  • Осип, слуга его: Сергей Родин
  • Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь: Артур Киселев
  • Абдулин, купец: Кирилл Миштановский
  • Жена унтер-офицера: Ирина Стрыжак
  • Февронья Петровна Пошлепкина: Елена Ерихина
  • Купец 1: Анастасия Заитова, Юлия Агапова
  • Купец 2: Ольга Вологжина, Ирина Стрыжак
  • Слуга в трактире: Артур Киселев
  • Мишка, слуга городничего: Артур Киселев
  • Квартальные: Елена Ерихина, Вера Колесникова
  • Квартальные бабы: Анастасия Заитова, Юлия Агапова, Ольга Вологжина, Ирина Стрыжак
  • Жандарм: Владимир Рахов

Эта постановка обещает стать настоящим событием для всех любителей театра и классической литературы.

Январь
23 января пятница
19:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 1200 ₽

Фотографии

Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор

