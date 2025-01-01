Спектакль «Ревизор» — это уникальная интерактивная комедия-игра по нестареющей пьесе Н. В. Гоголя. Постановка является частью проекта «Поддержка Театра Мимики и Жеста», который финансируется Министерством культуры Российской Федерации.
«Ревизор» стал одной из самых сложных и масштабных постановок в истории Театра Мимики и Жеста. Он идет на жестовом языке с синхронным переводом, а актеры-переводчики впервые активно участвуют в событиях на сцене. Это решение позволяет зрителям почувствовать себя участниками происходящего, поскольку часть действия перенесена в зрительный зал.
Спектакль нацелен на подростковую аудиторию, ведь одна из задач постановки — привлечь молодежь к классической литературе. Для этого используются актуальные и понятные молодежи инструменты: стендап, интерактивность и взаимодействие с образами спектакля, начиная с самого фойе.
Режиссер: Евгения Акс
Художник-постановщик: Ольга Долгова
Художник по свету: Андрей Костюченков
Видеохудожник: Данила Саунин
Композитор: Эдуард Глумов
Производство декораций: Театральная компания «МорэS» (технический директор — Сергей Грибинюк, техник-инженер — Евгений Оной)
Эта постановка обещает стать настоящим событием для всех любителей театра и классической литературы.