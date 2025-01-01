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Принц и нищий
Билеты от 600₽
Киноафиша Принц и нищий

Спектакль Принц и нищий

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальная постановка по мотивам романа Марка Твена

В сером Лондоне нищий мальчик случайно меняется местами с наследным принцем, и такая перемена приводит к неожиданным последствиям. Спектакль по мотивам романа Марка Твена исследует темы власти, благосостояния и человеческой ценности, показывая хрупкость общественного порядка.

Музыкальная составляющая и историческое оформление

В спектакле звучат средневековые английские и немецкие мелодии, исполняемые на старинных инструментах, таких как арфа-доппиа и колесная лира. Музыка помогает создать атмосферу того времени, углубляя восприятие эпохи.

Новый этап в творчестве Терезы Дуровой

Этот спектакль стал новым шагом в творчестве Терезы Дуровой, добавив элементы национальной музыкальной культуры в традиционную театральную постановку. Такой подход делает спектакль уникальным и выразительным.

Спектакль сочетает в себе исторический роман и живую музыку, исследуя важные темы социальной справедливости и перемен. Это новый и увлекательный этап в театральном искусстве.

Режиссер
Тереза Дурова
В ролях
Арсений Краковский
Денис Сухомлинов
Владимир Антипов
Павел Никитченко
Руфат Акчурин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
28 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
6 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽
7 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
11:00 от 600 ₽ 15:00 от 600 ₽

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