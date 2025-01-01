Возвращение к классике: «Ревизор» Г. В. Гоголя в Московском театре кукол

Обращение к бессмертной пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» для Московского театра кукол не случайно. Именно с этого произведения начиналась жизнь театра в далеком 1933 году. Теперь, спустя десятилетия, зрители смогут вновь окунуться в этот уникальный мир.

Современная интерпретация

Постановка под руководством Карэна Нерсисяна обещает быть смешной, хулиганской и волшебно-сюрреалистической. Комедия Гоголя, которая на первый взгляд может показаться совсем не социальной, на самом деле глубоко затрагивает человеческие страхи и пороки.

Глубина и комичность

Зрители смогут нырнуть в глубину человеческого страха и увидеть его разные стороны. Каждая сцена наполнена комичностью, заставляющей улыбнуться и задуматься. Уникальный язык Гоголя в интерпретации Нерсисяна обещает оставить незабываемое впечатление.

Значимые слова

Неожиданно вздрогнуть можно будет и от знаменитого эпиграфа: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Эти слова, как никогда актуальные, заставят задуматься о собственных недостатках и абсурдности общественной жизни.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая соединяет в себе традиции и современность, комедию и глубокие размышления.