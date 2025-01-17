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Ретро
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Спектакль Ретро

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лирическая комедия в Театре им. Ленсовета

Трогательная история о том, что найти близкую душу можно в любом возрасте и при самых неожиданных обстоятельствах.

Действие разворачивается вокруг пенсионера-вдовца Николая Михайловича Чмутина, которому его родные решают устроить смотрины. На встречу с ним приезжают три потенциальные невесты — яркие, колоритные одинокие дамы, каждая из которых имеет свою историю и ожидания от жизни. И вот, среди смеха и неловкости, разворачивается история, которая затронет самые глубокие струны души.

О спектакле

Режиссёр Юрий Цуркану, ставя этот спектакль, говорит: «Когда мне хочется говорить, я ставлю спектакль. Но сделать его надо так, чтобы потом захотелось помолчать». В этой лирической комедии он раскрывает тему человеческих пространств души, которые не укладываются в простую схему житейских выгод и манипуляций. Несмотря на всю простоту жизни, которая кажется доступной для контроля, истинное счастье оказывается гораздо глубже и значительнее, чем любой внешне «благополучный» результат.

Тема спектакля

Спектакль исследует важность настоящих отношений, показывая, как люди, даже в зрелом возрасте, могут открыться для искренних чувств. Счастье здесь не зависит от того, что думает общество или какие «пользу» можно извлечь из отношений. Главное — это момент, когда прошлое, настоящее и будущее сливаются в один несокрушимый поток, когда каждый человек находит свой путь и свою близкую душу.

«Ретро» — это спектакль о любви, о судьбе и о тех волшебных секундах, когда настоящее становится важнее всего.»

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Александр Сулимов
Марианна Коробейникова
Олег Сенченко
Ирина Ракшина
Лариса Луппиан

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 14 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 17 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 22 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 24 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 9 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 22 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽

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21 августа в 21:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
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Новости
«Ретро» на площадке Театра Ленсовета: комедия о поиске счастья
«Ретро» на площадке Театра Ленсовета: комедия о поиске счастья 1 и 2 февраля в Театре имени Ленсовета пройдёт премьера постановки «Ретро».  Режиссёр Юрий Цуркану воплотит тонкую ироничную манеру повествования Александра Галина, автора пьесы.
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17 января 2025 09:30
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