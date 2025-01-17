Спектакль Ретро

Лирическая комедия в Театре им. Ленсовета

Трогательная история о том, что найти близкую душу можно в любом возрасте и при самых неожиданных обстоятельствах.

Действие разворачивается вокруг пенсионера-вдовца Николая Михайловича Чмутина, которому его родные решают устроить смотрины. На встречу с ним приезжают три потенциальные невесты — яркие, колоритные одинокие дамы, каждая из которых имеет свою историю и ожидания от жизни. И вот, среди смеха и неловкости, разворачивается история, которая затронет самые глубокие струны души.

О спектакле

Режиссёр Юрий Цуркану, ставя этот спектакль, говорит: «Когда мне хочется говорить, я ставлю спектакль. Но сделать его надо так, чтобы потом захотелось помолчать». В этой лирической комедии он раскрывает тему человеческих пространств души, которые не укладываются в простую схему житейских выгод и манипуляций. Несмотря на всю простоту жизни, которая кажется доступной для контроля, истинное счастье оказывается гораздо глубже и значительнее, чем любой внешне «благополучный» результат.

Тема спектакля

Спектакль исследует важность настоящих отношений, показывая, как люди, даже в зрелом возрасте, могут открыться для искренних чувств. Счастье здесь не зависит от того, что думает общество или какие «пользу» можно извлечь из отношений. Главное — это момент, когда прошлое, настоящее и будущее сливаются в один несокрушимый поток, когда каждый человек находит свой путь и свою близкую душу.

«Ретро» — это спектакль о любви, о судьбе и о тех волшебных секундах, когда настоящее становится важнее всего.»