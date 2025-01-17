«Ретро» на площадке Театра Ленсовета: комедия о поиске счастья

1 и 2 февраля в Театре имени Ленсовета пройдёт премьера постановки «Ретро» . Режиссёр Юрий Цуркану воплотит тонкую ироничную манеру повествования Александра Галина, автора пьесы.

В центре сюжета – Николай Михайлович Чмутин, пенсионер, потерявший супругу. Родные решают устроить ему новую встречу с любовью, приглашая на «смотрины» трёх одиноких дам, каждая из которых имеет свой неповторимый характер. Постановка раскрывает сложные взаимоотношения героев, поднимая вопросы о природе счастья и человеческих ценностях.

Режиссёр Юрий Цуркану подчёркивает, что пьеса позволяет исследовать душевные пространства, выходящие за рамки бытовой логики. В постановке участвуют заслуженные и народные артисты России, включая Ларису Луппиан, Александра Сулимова и Светлану Письмиченко.

Этот спектакль обещает стать глубоким размышлением о любви, одиночестве и силе человеческого духа, который способен находить радость в самых неожиданных моментах жизни.