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Киноафиша События «Ретро» на площадке Театра Ленсовета: комедия о поиске счастья

«Ретро» на площадке Театра Ленсовета: комедия о поиске счастья

17 января 2025 09:30 Проверено редакцией
«Ретро» на площадке Театра Ленсовета: комедия о поиске счастья

1 и 2 февраля в Театре имени Ленсовета пройдёт премьера постановки «Ретро».  Режиссёр Юрий Цуркану воплотит тонкую ироничную манеру повествования Александра Галина, автора пьесы.

В центре сюжета – Николай Михайлович Чмутин, пенсионер, потерявший супругу. Родные решают устроить ему новую встречу с любовью, приглашая на «смотрины» трёх одиноких дам, каждая из которых имеет свой неповторимый характер. Постановка раскрывает сложные взаимоотношения героев, поднимая вопросы о природе счастья и человеческих ценностях.

Режиссёр Юрий Цуркану подчёркивает, что пьеса позволяет исследовать душевные пространства, выходящие за рамки бытовой логики. В постановке участвуют заслуженные и народные артисты России, включая Ларису Луппиан, Александра Сулимова и Светлану Письмиченко.

Этот спектакль обещает стать глубоким размышлением о любви, одиночестве и силе человеческого духа, который способен находить радость в самых неожиданных моментах жизни.

Илья Голубев
Илья Голубев
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