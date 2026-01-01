Спектакль Летучий голландец

Возвращение «Летучего голландца» на сцену Михайловского театра

На сцену Михайловского театра вновь выходит романтическая опера Рихарда Вагнера «Летучий голландец» в постановке Василия Бархатова. Эта история о моряке, обречённом на вечные скитания и жаждущем избавления, приобретает новые краски в захватывающем триллере.

Особенности постановки

Действие спектакля перенесено в ХХ век. Главный герой, который может быть спасён только преданной любовью женщины, превращается в актёра. Сента, влюбившись в него, увидела своего кумира на экране и сразу узнала загадочного незнакомца, появившегося в её приморском городке.

Режиссёр активно использует приёмы киноязыка, виртуозно разделяя сценическое пространство на «кадры». Благодаря проекциям зрители могут находиться сразу в нескольких временных измерениях, что добавляет динамики и свежести в спектакль.

Зрителей ждёт непредсказуемое и увлекательное действие, пронизанное солёным морским ветром, как и музыка Вагнера. Опера исполняется на немецком языке с русскими субтитрами, что делает её доступной для широкой аудитории.