Репетиция оркестра
Билеты от 3000₽
Киноафиша Репетиция оркестра

Спектакль Репетиция оркестра

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Репетиция оркестра: первая постановка Владимира Панкова в "Ленкоме"

Для своей первой постановки в роли художественного руководителя «Ленкома Марка Захарова» Владимир Панков создал инсценировку на основе знаменитого фильма Федерико Феллини и вдохновения от творчества великого Марка Захарова. Спектакль «Репетиция оркестра» стал данью памяти этому выдающемуся режиссеру и его легендарному театру, который готовится отметить столетний юбилей.

Сюжет и идея постановки

По сюжету фильма оркестр становится метафорой общества, где самоидентификация человека невозможна без команды единомышленников. Владимир Панков продолжает эту идею, представляя театр как оркестр, в котором нет больших и маленьких партий. Каждый инструмент играет свою важную роль в создании единой музыкальной гармонии.

Каст участников

Спектакль объединяет всю труппу «Ленкома», в нем участвуют 80 драматических артистов и 20 музыкантов симфонического оркестра. Такой масштабный состав творческой команды обещает зрителям незабываемое зрелище и полное погружение в атмосферу искусства.

Интересные факты

Инсценировка «Репетиция оркестра» не только отражает внутренние конфликты и общечеловеческие ценности, но и служит символом преемственности театральных традиций. Выдающиеся работы Марка Захарова продолжают жить и вдохновлять новое поколение зрителей и создателей.

Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
от 3000 ₽
14 декабря воскресенье
19:00
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
от 3000 ₽
27 декабря суббота
19:00
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
от 3000 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
от 3000 ₽

