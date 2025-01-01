Спектакль Господа проклятые

Первый спектакль по Салтыкову-Щедрину в Небольшом драматическом театре

«Господа проклятые» — первая постановка произведения Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» в репертуаре Небольшого драматического театра. Режиссером спектакля выступил Вадим Сквирский, который вместе с молодыми выпускниками Эренбурга создал эту работу. Эти артисты недавно присоединились к труппе НДТ после успеха своего спектакля «Братья Карамазовы».

Сюжет

В центре внимания — родовое поместье Головлёво, представленное в спектакле как чулан, уставленный припасами, но с явными признаками выгоревшей пустоты. Это место становится потусторонней черной дырой, поглощающее всякого, кто по неосторожности решит заглянуть сюда, приняв его за родной дом.

На сцене появляются странные домочадцы — властная матушка, сноровистая экономка, сестрички-«чёртовы куклы», непутёвые братцы и горячие мужички. У каждого из них есть что-то нелепое и курьёзное, и их попытки цепляться за жизнь лишь подчеркивают их безнадежность.

Актерский состав

Центральные возрастные роли отданы опытным актёрам труппы — Константину Шелестуну (Порфирий Головлёв — Иудушка) и Хельге Филипповой (Арина Петровна).

Стиль и атмосфера

Спектакль НДТ создает мрачные и неоднозначные образы, превращая историю в фантасмагорию, похожую на сон-морок. Это пугающее, но приправленное черным юмором зрелище заставляет задуматься о сути жизни и смерти.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и ироничную интерпретацию классики, которая заставляет задуматься о непростых вопросах, присущих каждому из нас.