«Игра в Шекспира. Гамлет» в Молодежном театре на Фонтанке

Дипломный спектакль мастерской С.Я. Спивака

Спектакль «Игра в Шекспира. Гамлет» представляет собой дипломную работу студентов четвёртого набора мастерской С.Я. Спивака. Эта мастерская, существующая на базе Молодёжного театра на Фонтанке, на протяжении 25 лет обучает студентов актёрскому мастерству и сценической речи.

Выбор трагедии Шекспира

Семен Спивак, педагог и постановщик, выбрал для выпускного спектакля трагедию Уильяма Шекспира «Гамлет». Он считает, что шекспировская философия — это сама по себе школа, способная научить молодых актёров многому. Спивак интересуется, как современное поколение, выросшее в эпоху интернета и айфонов, воспринимает вопросы справедливости и человеческого существования.

Философия и игра

По словам Спивака, «Гамлет» позволяет студентам глубже осмыслить и сыграть вечные человеческие вопросы. «В «Гамлете» есть простота и ясность ориентиров, которые проверяют человека на стойкость и способность к самосохранению», — отмечает он. Каждый из студентов получит уникальную возможность испытать себя и научиться чему-то новому через эту сложную и многослойную роль.

Слово «игра» в названии спектакля также имеет особое значение. Для Спивака оно символизирует игровую природу жизни, подлинность которой четвертое поколение его студентов стремится передать на сцене.

Не упустите шанс увидеть это интересное и глубокое представление, отражающее как классическое наследие, так и современное восприятие театра и жизни.