Реальность под вопросом
Реальность под вопросом

Спектакль Реальность под вопросом

Постановка
Театр «Кот» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Забавная рефлексия о жизни и вселенной

В Театре «Кот» состоится премьера спектакля, который исследует обыденные ситуации, превращающие повседневность в философские размышления. Это постановка для тех, кто ценит необычные театральные решения и глубокие идеи.

Спектакль обещает задать множество вопросов и предложить неожиданные ответы на темы жизни и места человека во вселенной. Актеры обсудят сложные концепции с простотой и юмором, что сделает его доступным для широкой аудитории.

Не упустите возможность посмотреть на знакомые вещи с новой стороны и поразмышлять о том, что действительно важно. Театр «Кот» приветствует всех, кто готов к новым открытиям и неожиданным выводам.

Купить билет на спектакль Реальность под вопросом

В других городах
Март
1 марта воскресенье
18:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1300 ₽
30 марта понедельник
19:00
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
от 1300 ₽

Фотографии

Реальность под вопросом Реальность под вопросом Реальность под вопросом Реальность под вопросом

