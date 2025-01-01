Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бойня №5, или Крестовый поход детей
Киноафиша Бойня №5, или Крестовый поход детей

Спектакль Бойня №5, или Крестовый поход детей

Постановка
Никитинский театр 18+
Режиссер Артем Устинов
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Постановка по Курту Воннегуту в Никитинском театре

На сцене театра оживает история, проникнутая глубокими размышлениями о времени, утрате и человеческих чувствах. Режиссер Артем Устинов предлагает зрителям уникальный взгляд на творчество Курта Воннегута, который начинает свою повествование словами: «Послушайте: Билли Пилигрим отключился от времени...»

Сюжет и философия

Спектакль рассказывает о человеке, чья жизнь представляет собой череду случайных событий. Билли Пилигрим, главный герой, оказывается в состоянии постоянного перемещения между моментами своего существования, что ставит его перед лицом трагических событий прошлого. Устинов отмечает: «Это спектакль про то, что ты не можешь спокойно жить в настоящем времени из-за трагических событий прошлого».

Поиск смысла

История Билли — это не только о возвращении к утратам, но и о поиске ответа на важные вопросы: «Во что верить? На что надеяться?» Спектакль поднимает тему необходимости новой идеи или веры, способной помочь людям пережить боль утрат и несовершенство мира.

Ирония и черный юмор

Воннегут, как мастер сочетания черного юмора и сердечной боли, создает мир, в котором пессимизм и ирония идут рука об руку. Его видение жизни столь же мрачное, сколь и смешное, что заставляет зрителей задуматься о том, как именно мы воспринимаем свое существование. «Мир лишён смысла, и это настолько страшно, что смешно» — так можно охарактеризовать атмосферу спектакля.

Приглашение к размышлению

Приглашаем вас на этот уникальный спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о важнейших вопросах жизни. Не упустите возможность погрузиться в мир Билли Пилигрим и его поисков смысла!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 24 августа
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
18:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Пока мы здесь
12+
Драма
Пока мы здесь
31 августа в 14:00 Театр «Кот»
от 1300 ₽
Вафельное сердце
6+
Детский
Вафельное сердце
29 августа в 19:00 Новый театр
от 1300 ₽
Иллюзия счастья
16+
Драма
Иллюзия счастья
15 ноября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше