Спектакль Момо

Трогательная и до смешного абсурдная история встречи родственников

Приглашаем вас на премьеру спектакля, основанного на пьесе выдающегося мастера французского абсурда С. Тьери. Это трогательная и до смешного абсурдная история о встрече родственников, которая заставит вас задуматься о сложных вопросах семейных отношений.

Сюжет и тематика

В центре сюжета — неожиданные события, разворачивающиеся в обычном супермаркете. Не каждый день в вашу магазинную тележку положат «Чокопай» незнакомцы! Эта деталь становится катализатором для раскрытия глубинных тем, о которых говорят отцы и дети. Тьери мастерски сочетает юмор с серьезными размышлениями о жизни, заставляя зрителей улыбаться и задумываться одновременно.

Почему стоит посетить?

Это не только развлечение, но и возможность поразмышлять о важных аспектах семейных связей. Пьеса уже успела завоевать множество наград и признание критиков, а также привлекла внимание театралов по всему миру.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории! Билеты уже в продаже.