Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Момо
Киноафиша Момо

Спектакль Момо

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трогательная и до смешного абсурдная история встречи родственников

Приглашаем вас на премьеру спектакля, основанного на пьесе выдающегося мастера французского абсурда С. Тьери. Это трогательная и до смешного абсурдная история о встрече родственников, которая заставит вас задуматься о сложных вопросах семейных отношений.

Сюжет и тематика

В центре сюжета — неожиданные события, разворачивающиеся в обычном супермаркете. Не каждый день в вашу магазинную тележку положат «Чокопай» незнакомцы! Эта деталь становится катализатором для раскрытия глубинных тем, о которых говорят отцы и дети. Тьери мастерски сочетает юмор с серьезными размышлениями о жизни, заставляя зрителей улыбаться и задумываться одновременно.

Почему стоит посетить?

Это не только развлечение, но и возможность поразмышлять о важных аспектах семейных связей. Пьеса уже успела завоевать множество наград и признание критиков, а также привлекла внимание театралов по всему миру.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Наталия Капранчикова
Андрей Кружков
Дмитрий Орлов
Юлия Воронцова
Юлия Шамарина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 25 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Момо Момо Момо Момо

В ближайшие дни

Последний этаж
16+
Комедия
Последний этаж
26 декабря в 19:00 Воронежский городской дворец культуры
от 1500 ₽
Вертинский
12+
Музыка
Вертинский
31 августа в 18:00 Никитинский театр
от 1500 ₽
Господа Головлевы
16+
Драма
Господа Головлевы
19 августа в 19:00 Никитинский театр
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше