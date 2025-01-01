Спектакль Морские свинки

Что сделаете вы, если вас запрут в банке? Именно с таким вопросом столкнется наш герой — Ален Крафт. Поначалу он зашел просто обналичить чек, но вскоре оказался в удивительном круговороте событий, который «выведет его из зоны комфорта». Странные работники офиса, необычные посетители и подозрительная корпоративная этика — что из этого может сломать Алена? Как ему выбраться отсюда целым и невредимым? Или, может быть, это какой-то социальный эксперимент или пранк?
Приглашаем вас на спектакль, основанный на одной из самых титулованных пьес Себастьяна Тьери. Этот автор уже успел завоевать зрительские симпатии благодаря таким работам, как «Двое голых мужчин», «Момо» и «Деньги как из ведра». Команда, которая много лет скрупулёзно работала над его пьесами, пришла к выводу, что «Запертый в банке» — одна из лучших его работ.
Спектакль представляет собой комедию с рейтингом 18+, что делает его особенно привлекательным для взрослой аудитории. Фирменный стиль Тьери и его умение сочетать комедию с глубокими социальными темами не оставят вас равнодушными.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта. Приходите и вместе с нами разберитесь в том, что же на самом деле происходит в этом загадочном банке!