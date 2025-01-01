Меню
Морские свинки
Киноафиша Морские свинки

Спектакль Морские свинки

Постановка
Театр «Кот» 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Самая титулованная пьеса Себастьяна Тьери на сцене Театра «Кот»

Что сделаете вы, если вас запрут в банке? Именно с таким вопросом столкнется наш герой — Ален Крафт. Поначалу он зашел просто обналичить чек, но вскоре оказался в удивительном круговороте событий, который «выведет его из зоны комфорта». Странные работники офиса, необычные посетители и подозрительная корпоративная этика — что из этого может сломать Алена? Как ему выбраться отсюда целым и невредимым? Или, может быть, это какой-то социальный эксперимент или пранк?

О спектакле

Приглашаем вас на спектакль, основанный на одной из самых титулованных пьес Себастьяна Тьери. Этот автор уже успел завоевать зрительские симпатии благодаря таким работам, как «Двое голых мужчин», «Момо» и «Деньги как из ведра». Команда, которая много лет скрупулёзно работала над его пьесами, пришла к выводу, что «Запертый в банке» — одна из лучших его работ.

Формат и рейтинг

Спектакль представляет собой комедию с рейтингом 18+, что делает его особенно привлекательным для взрослой аудитории. Фирменный стиль Тьери и его умение сочетать комедию с глубокими социальными темами не оставят вас равнодушными.

Ждем вас на спектакле!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта. Приходите и вместе с нами разберитесь в том, что же на самом деле происходит в этом загадочном банке!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Денис Киш
Максим Амоль
Наталия Капранчикова
Юлия Воронцова
Евгения Заварзина

Расписание

Фотографии

Морские свинки Морские свинки Морские свинки Морские свинки Морские свинки

