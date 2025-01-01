Real Jam Jazz Band

Джазовая магия и путешествие во времени

Real Jam — один из самых ярких и востребованных вокально-инструментальных коллективов Москвы. Три изысканных вокалистки и семь виртуозных инструменталистов дарят слушателям музыкальные путешествия в эпоху биг-бэндов и чёрно-белого кино.

Традиции старого джаза

Музыка Real Jam переносит в золотую эру джаза — от новоорлеанских и чикагских мелодий первой четверти XX века до свинга 30-х и знаменитых джазовых стандартов 40–50-х годов. Трёхголосный вокал, авторские аранжировки и мастерство исполнения сделали их неотъемлемой частью российской джазовой сцены.

Успех и признание

Real Jam — постоянные участники крупнейших музыкальных фестивалей («Усадьба. Джаз», Moscow Jazz Festival, Jazz Koktebel), резиденты престижных джаз-клубов и гости важных мировых событий, включая Олимпиаду-2014 и приёмы МИД РФ. Их выступления звучали на ТВ и радио, очаровывая зрителей стильным шоу и безупречным звучанием.

Позвольте себе прикоснуться к джазовой классике и окунуться в чарующий мир музыки, который Real Jam создаёт с любовью и вдохновением!