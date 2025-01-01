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Real Jam Jazz Band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Real Jam Jazz Band

Real Jam Jazz Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Джазовая магия и путешествие во времени

Real Jam — один из самых ярких и востребованных вокально-инструментальных коллективов Москвы. Три изысканных вокалистки и семь виртуозных инструменталистов дарят слушателям музыкальные путешествия в эпоху биг-бэндов и чёрно-белого кино.

Традиции старого джаза
Музыка Real Jam переносит в золотую эру джаза — от новоорлеанских и чикагских мелодий первой четверти XX века до свинга 30-х и знаменитых джазовых стандартов 40–50-х годов. Трёхголосный вокал, авторские аранжировки и мастерство исполнения сделали их неотъемлемой частью российской джазовой сцены.

Успех и признание
Real Jam — постоянные участники крупнейших музыкальных фестивалей («Усадьба. Джаз», Moscow Jazz Festival, Jazz Koktebel), резиденты престижных джаз-клубов и гости важных мировых событий, включая Олимпиаду-2014 и приёмы МИД РФ. Их выступления звучали на ТВ и радио, очаровывая зрителей стильным шоу и безупречным звучанием.

Позвольте себе прикоснуться к джазовой классике и окунуться в чарующий мир музыки, который Real Jam создаёт с любовью и вдохновением!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
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20:30 от 1000 ₽
9 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽
6 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

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