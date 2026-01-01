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Симфония жизни. Оркестр Империал
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Киноафиша Симфония жизни. Оркестр Империал

Симфония жизни. Оркестр Империал

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Симфония жизни: уникальное шоу Оркестра Империал

Не пропустите новое шоу Оркестра Империал «Симфония жизни», которое превратит арену в гигантский танцпол. В этом грандиозном событии встретятся культовая электроника и мощь живого оркестра, создавая незабываемую атмосферу.

На сцене выступят 100 музыкантов, а также прозвучат легендарные треки от David Guetta, Avicii, Armin Van Buuren, The Prodigy, Tiesto, Bob Sinclar, Daft Punk, Moby и Paul Van Dyk. Эти композиции, годами покорявшие мировые чарты, зазвучат в совершенно новом прочтении.

«Симфония жизни» — это нечто большее, чем просто концерт. Это настоящая симфоническая жара, где эмоции накрывают с головой, а каждая секунда звучит как главный момент жизни. Вы сможете наслаждаться 140 минутами непрерывной музыки без антракта.

Ожидайте захватывающее световое шоу, футуристическую графику на гигантском экране и мощные пиротехнические спецэффекты. Уникальная атмосфера настоящего летнего отрыва создаст ощущение, что этот вечер — самый яркий вечер года.

Приходите и поставьте лето на повтор — это ритм вашего сердца.

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Ноябрь
15 ноября воскресенье
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а

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