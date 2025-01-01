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Постановка
Театр живого действия 6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Театр живого действия: ваше приключение начинается!

Театр живого действия предлагает уникальный опыт иммерсивных спектаклей, интерактивных постановок и постановок-прогулок. Здесь вы сможете не только насладиться искусством, но и стать частью увлекательной истории, полную новых эмоций и знакомств.

Что такое иммерсивный театр?

Иммерсивный театр — это формат, где зритель становится не просто наблюдателем, а активным участником. Каждый спектакль — это возможность проверить себя, стать автором своей истории и взаимодействовать с другими персонажами. Наши спектакли сочетают новейшие театральные тенденции и элементы геймдизайна, создавая уникальный игровой опыт.

Как это работает?

Каждый раз мы, команда режиссёров, геймдизайнеров, художников и актёров, создаём новый мир. Мы пишем сценарии и разрабатываем механику игр, создаём декорации, которые оживут только с вашим участием. Переступив порог театра, вы станете частью увлекательной истории, сможете влиять на её развитие и сталкиваться с последствиями своих решений.

Почему стоит попробовать?

  • Станьте персонажем чьего-то сюжета и автором своего.
  • Оказывайте влияние на исход истории, принимая важные решения.
  • Узнайте новое о себе и окружающем мире через игру.

Не упустите возможность стать частью театрального приключения. Ждем вас на наших спектаклях, где каждый зритель — это не просто наблюдатель, а главный герой!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Театр живого действия Москва, Дубининская, 41, стр. 1
20:00 от 2500 ₽

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