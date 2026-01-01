Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Самойловки
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта
10 фильмов
Российское кино
2 фильма
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
15 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
8 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
6 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
8 фильмов
Основано на реальных событиях
8 фильмов
Наше кино!
25 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
744
Мальчик и птица
26 марта 2026
549
Твое сердце будет разбито
26 марта 2026
169
Домовенок Кузя 2
19 марта 2026
88
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
69
Дом, который построил Джек
23 апреля 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.2
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Мой дед
8.9
Вальс со смертью
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.2
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix
Запишите даты: когда выйдут последние эпизоды 3 сезона «Вампиров средней полосы» (их осталось всего 3)
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
После «Первого отдела 5» пересмотрели 1-й сезон: нашли забавный ляп с Брагиным – вот почему в жизни так быть не может
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
