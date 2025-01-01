Спектакль Разговоры влюбленных

Постановка Дмитрия Сухотерина и Творческого объединения «Нетеатр»

О любви, разговорах, падежах, море и заработной плате. О том, что нас сближает, делает родными, о том, как легко быть вместе, и как это иногда бывает трудно. Это история обо мне, о тебе, о нас.

Почему стоит прийти

Чтобы посмеяться и задуматься.

Чтобы провести вечер с удовольствием.

Чтобы найти что-то важное или понять, как важно незначительное.

Чтобы почувствовать. Тонкую. Грань.

Достижения постановки

На фестивале «Наш кислород» (Белгород): III место Лучшее музыкальное оформление Лучшая мужская роль

На фестивале «Равноденствие» (Калининград): 5 дипломов 2 кубка 4 букета Награды за Лучшее музыкальное оформление и III место



Уникальность спектакля в том, что он исполняется вдвоём.

Погрузитесь в тонкий мир, где сердечность и юмор идут рука об руку, а атмосфера спектакля остаётся с вами ещё долго после его окончания.