Спектакль Разговоры влюбленных

Постановка Дмитрия Сухотерина и Творческого объединения «Нетеатр»
О любви, разговорах, падежах, море и заработной плате. О том, что нас сближает, делает родными, о том, как легко быть вместе, и как это иногда бывает трудно. Это история обо мне, о тебе, о нас.
Почему стоит прийти
- Чтобы посмеяться и задуматься.
- Чтобы провести вечер с удовольствием.
- Чтобы найти что-то важное или понять, как важно незначительное.
- Чтобы почувствовать. Тонкую. Грань.
Достижения постановки
- На фестивале «Наш кислород» (Белгород):
- III место
- Лучшее музыкальное оформление
- Лучшая мужская роль
- На фестивале «Равноденствие» (Калининград):
- 5 дипломов
- 2 кубка
- 4 букета
- Награды за Лучшее музыкальное оформление и III место
Уникальность спектакля в том, что он исполняется вдвоём.
Погрузитесь в тонкий мир, где сердечность и юмор идут рука об руку, а атмосфера спектакля остаётся с вами ещё долго после его окончания.