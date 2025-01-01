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Разговоры влюбленных
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Спектакль Разговоры влюбленных

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 16+
Режиссер Дмитрий Сухотерин
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Постановка Дмитрия Сухотерина и Творческого объединения «Нетеатр»

О любви, разговорах, падежах, море и заработной плате. О том, что нас сближает, делает родными, о том, как легко быть вместе, и как это иногда бывает трудно. Это история обо мне, о тебе, о нас.

Почему стоит прийти

  • Чтобы посмеяться и задуматься.
  • Чтобы провести вечер с удовольствием.
  • Чтобы найти что-то важное или понять, как важно незначительное.
  • Чтобы почувствовать. Тонкую. Грань.

Достижения постановки

  • На фестивале «Наш кислород» (Белгород):
    • III место
    • Лучшее музыкальное оформление
    • Лучшая мужская роль
  • На фестивале «Равноденствие» (Калининград):
    • 5 дипломов
    • 2 кубка
    • 4 букета
    • Награды за Лучшее музыкальное оформление и III место

Уникальность спектакля в том, что он исполняется вдвоём. 

Погрузитесь в тонкий мир, где сердечность и юмор идут рука об руку, а атмосфера спектакля остаётся с вами ещё долго после его окончания.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 23 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
15:00 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽
Нижний Новгород, 29 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 800 ₽
Нижний Новгород, 11 сентября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 800 ₽

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