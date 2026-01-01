Оповещения от Киноафиши
Солдатики
Спектакль Солдатики

Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Владимира Жеребцова «Подсобное хозяйство»

Представляем вашему вниманию драматический спектакль по пьесе Владимира Жеребцова «Подсобное хозяйство». Эта работа стала лауреатом фестиваля «Премьеры сезона 2017 – 2018 гг.» в номинации «За достоверность художественного решения».

Спектакль предлагает зрителям увлекательное погружение в армейские будни 80-х годов. Главный герой сталкивается с трудными выборами, балансируя между «ангелом» и Бесом. Каждый шаг может стать решающим, и напряжение нарастает с каждой сценой.

Сложные отношения между персонажами развиваются на фоне точного событийного ряда, что придаёт пьесе особую динамику. Несмотря на все трудности, спектакль ведет к светлому финалу, который оставляет зрителя с ощущением надежды и возможностью осмыслить вечные ценности.

Не пропустите этот глубокий спектакль, который заставляет задуматься о важности выбора и последствиях действий в жизни каждого из нас.

Купить билет на спектакль Солдатики

Март
7 марта суббота
18:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽

Фотографии

Солдатики Солдатики Солдатики Солдатики

